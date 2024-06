Porta-voz de ministro italiano renuncia por conversa antissemita

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/06/2024 - 9:01 Para compartilhar:

ROMA, 7 JUN (ANSA) – Os investigadores italianos descobriram que Paolo Signorelli, porta-voz do ministro da Agricultura, Francesco Lollobrigida, manteve conversas antissemitas com Fabrizio Piscitelli, ex-líder de uma torcida organizada da Lazio assassinado em 2019.

A informação foi divulgada pelo jornal La Repubblica, mas surgiu durante as investigações da morte do ex-chefão da Irriducibili, mais conhecido como Diabolik, que era traficante de drogas. As conversas foram retiradas do celular de Piscitelli.

O diálogo entre os dois cobre um período entre dezembro de 2018 e alguns dias antes da morte de Piscitelli, ocorrida em agosto do ano seguinte. Eles teriam se conhecido no círculo de torcedores da Lazio.

Nas conversas, de acordo com o periódico, Diabolik lamenta que os romanistas são judeus, enquanto Signorelli pede a morte deles. O porta-voz ainda chamou o jornalista ítalo-libanês Gad Lerner, que tem origem judia, de “porco”.

Signorelli, que é neto de um dos fundadores da Ordine Nuovo, antiga organização extraparlamentar de extrema-direita, afirmou que seu avô era um “pagão convicto”, logo depois de Piscitelli explicar que “fascistas e nazistas são pagãos”.

Por fim, o porta-voz ainda menciona que sua tia se casou em um “ritual pagão” em Monte Soratte, montanha onde o ex-ditador Benito Mussolini construiu seu bunker.

Pouco tempo depois da conversa ter sido exposta publicamente pelo La Repubblica, Signorelli renunciou ao cargo de porta-voz de Lollobrigida.

“Gostaria de salientar que não me lembro da conversa em questão, que supostamente ocorreu há muitos anos e que hoje me pegou completamente de surpresa. Sublinho que o tema está distante de mim, dos meus pensamentos e dos meus sentimentos.

Enquanto aguardo o esclarecimento do assunto, comuniquei a minha renúncia, com efeito imediato”, comunicou Signorelli. (ANSA).