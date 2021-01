Porta-voz da Índia considera ‘muito cedo para dar uma resposta’ sobre exportação da vacina ao Brasil

Anurag Srivastava, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia, disse que é “muito cedo” para as respostas referentes as exportações das vacinas fabricadas no País. Na declaração da última quinta-feira (14), Anurag destacou ainda que a campanha de imunização na Índia ainda está no início.

O porta-voz respondeu desta maneira após ser questionado sobre a entrega de vacinas ao Brasil, na qual 2 milhões de doses do imunizante produzido pelo Instituto Serum a partir da Universidade de Oxford e do Laboratório AstraZeneca deverão ser entregues.

Srivastava também não deixou claro se o Brasil será o primeiro a receber as vacinas produzidas no país asiático.

“Como você sabe, o processo de vacinação está apenas no começo na Índia. É muito cedo para dar uma resposta específica sobre o fornecimento a outros países, porque ainda estamos avaliando os prazos de produção e de entrega. Isso pode levar tempo”, disse Srivastava.

Vale lembrar que o Itamaraty havia confirmado a compra de doses da vacina de Oxford produzida pelo Insitituto Serum, mesmo o governo indiano indicando que a exportação do imunizante estava proibida.

Assim como a CoronaVac, a vacina feita pela Universidade de Oxford com o laboratório AstraZeneca ainda segue sendo analisada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ambas requisitaram o pedido de uso emergencial do imunizante no País e o resultado pode sair no próximo domingo (17).

