Porta-Voz: Bolsonaro não planeja declarar luto oficial por morte de João Gilberto

O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, afirmou nesta segunda-feira, 8, que o presidente Jair Bolsonaro não pretende decretar luto oficial pelo falecimento do cantor e compositor João Gilberto. Ontem, diante de um pedido para comentar a morte do artista, Bolsonaro se limitou a dizer: “Era uma pessoa conhecida. Nossos sentimentos à família”.

Nesta segunda-feira, Rêgo Barros disse que o presidente “reconhece a importância do artista João Gilberto para a música brasileira”. “Ele criou a bossa nova, um estilo de música, conhecido internacionalmente. O presidente se solidariza com a família e os amigos neste momento de dor”, reforçou.

Ainda segundo o porta-voz, o presidente “não pretende declarar luto oficial pelo fato da perda, do passamento, do nosso estimado João Gilberto”. Bolsonaro não voltou a se pronunciar diretamente sobre o assunto, nem fez comentários em suas redes sociais.