Porta-voz: Bolsonaro entende que responsabilidade é dos órgãos de segurança

O porta-voz do Palácio do Planalto, Otávio Rêgo Barros, afirmou nesta segunda-feira, 2, que o presidente Jair Bolsonaro entende ser dos órgãos de Segurança Pública do Estado de São Paulo a “responsabilidade, o aprofundamento do fato e até a identificação dos responsáveis” em torno do episódio que resultou na morte de nove pessoas pisoteadas durante tumulto após ação da Polícia Militar em um baile funk na comunidade de Paraisópolis, zona sul de São Paulo.

“Hoje à tarde me colocou claramente que entende que a responsabilidade, o aprofundamento do fato e até a identificação dos responsáveis é dos órgãos de segurança pública do Estado de São Paulo”, disse o porta-voz. Nesta manhã, ao sair do Palácio do Alvorada, Bolsonaro lamentou as mortes. “Lamento a morte de inocentes”, disse o presidente.