Porsche reduz guidance para 2024 e ação cai 4% em Frankfurt

As ações da Porsche recuaram depois que a empresa cortou seu guindance para 2024 e alertou sobre paralisações de produção devido à escassez de ligas de alumínio no mercado. A montadora alemã de automóveis de luxo disse na segunda-feira, 22, que a falta do material utilizado na carroceria de todas as séries de veículos foi causada por inundações em uma unidade de produção de seu fornecedor.

Em anúncio, a companhia reduziu a previsão de receitas de vendas para a faixa entre 39 bilhões de euros e 40 bilhões de euros, ante 40 bilhões de euros e 42 bilhões de euros anteriormente.

Às 9h33 (de Brasília), as ações da Porsche AG recuavam 4,27% em Frankfurt, enquanto as da Porsche SE – empresa de investimentos que é acionista majoritária da montadora – tinham queda de 2,65%; e as da Volkswagen caíam 0,71%. Fonte: Dow Jones Newswires.