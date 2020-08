Porsche Esports Carrera Cup viaja para Silverstone em sua penúltima etapa de 2020 Liderado por Eduardo Borgert, o campeonato disputa chega à sua fase decisiva em solo britânico com sete pilotos na disputa pela taça

Depois de uma semana com as atenções da Porsche Esports ficaram voltadas para a quarta etapa da Sprint Challenge em Spa, os 911 GT3 Cup voltam a acelerar no dia 19 de agosto.

O traçado dessa semana é um dos mais emblemáticos do esporte a motor mundial. Berço da primeira corrida da história da Fórmula 1, Silverstone é uma das pistas com mais história no cenário esportivo mundial.

Eduardo Borgert e Luis Felipe Tavares venceram as baterias da última etapa em Spa-Francochamps. Borgert, além da vitória na última etapa, assumiu também a liderança do campeonato que até então pertencia a Jeff Giassi.

O representante brasileiro no mundial de automobilismo virtual da Porsche teve uma etapa de altos e baixos em Spa. O piloto catarinense ficou de fora do pódio em ambas baterias do evento.

A Carrera Cup se aproxima de seu desfecho. Após Silverstone teremos apenas mais uma etapa a ser disputada no mítico traçado de Monza, para então conhecermos o mais novo campeão brasileiro de automobilismo virtual em 2020.

Sempre às terças, a partir de 19h30, será transmitido o Warm Up Porsche Esports, com apresentação prévia de cada etapa e a expectativa dos principais nomes do grid. Às quintas, também às 19h30, será exibido o programa Pódio Porsche Esports, com análise de todos os lances das provas da véspera e entrevistas dos competidores da Carrera Cup e da Sprint Challenge.

A Carrera Cup virtual é um campeonato exclusivo para profissionais dos simuladores. Foram classificados 40 competidores com iRating superior a 3.000 pontos e eles têm liberdade para definir os melhores setups de seus carros conforme as pistas do campeonato. Competem com o Porsche 911 GT3 Cup, os mesmos modelos usados na Carrera Cup brasileira e na Porsche Supercup, campeonato mundial da marca, que realiza suas provas como evento suporte da F1 na Europa e América do Norte.

A programação de todas as etapas do Programa Porsche Esports Brasil determina duas baterias de 30 minutos. A primeira tem o grid estipulado pelo resultado do quali e vale 50 pontos ao vencedor. A segunda tem inversão das dez primeiras posições do grid em relação ao resultado da primeira e premia o vencedor com 30 tentos.

A transmissão é realizada no site oficial PorscheEsports.com.br, com abertura do sinal sempre às 21h, e também pelos canais:

– Porsche Cup no Youtube

– Porsche Esports no Twitch

– IRB eSports no Youtube

– Motorsport.com no Youtube

– Site oficial do Motorsport.com

Serão mais três semanas seguidas de corridas virtuais, alternando uma para a Carrera Cup e outra para a Sprint Challenge.

O Porsche Esports Program Brasil é uma iniciativa da Porsche Brasil em conjunto com a Porsche Cup Brasil, com patrocínio da TAG Heuer e parceria técnica com o IRB e-Sports.

A última etapa, em Spa, viu as vitórias de Eduardo Borgert e Luis Felipe Tavares. Borgert inclusive saiu de Spa como o novo líder do campeonato com 11 pontos de frente para Jeff Giassi.

Campeonato (top10)

Lista

Eduardo Borgert – 210 pontos

Jeff Giassi – 199

Gustavo Ariel – 197

Erick Goldner – 185

Márcio Campos – 176

Rodrigo Baronio – 173

Luis Felipe Tavares – 160

Bruno Risseto – 131

Renan Azeredo – 111

Cesar Froener – 100

