Porque a Apple não atualiza o iMac há dois anos

A Apple não tem realizado atualizações para o iMac por mais de dois anos e está enfatizando a venda de laptops em vez de desktops. Isso levanta questionamentos sobre o futuro do computador de mesa que resgatou a Apple da falência há quase três décadas.

De 2002 a 2009, o iMac recebeu atualizações regulares a cada biênio. No entanto, essas atualizações passaram a ocorrer com intervalos cada vez maiores: foram mais de três anos entre o iMac “unibody” de 2009 e o iMac “slim” de 2012, e mais três anos antes do lançamento do Retina iMac em 2015. Posteriormente, surgiu o iMac Pro, embora esse modelo tenha sido uma exceção; o verdadeiro sucessor do produto de 2015 só foi lançado em 2021, quase seis anos depois. Foi nesse iMac que a Apple estreou o seu chip Silicon.

Desde então, houve uma atualização para o M1 Mac Mini, duas gerações do Mac Studio e uma atualização um tanto quanto inexplicável para o Mac Pro 2019. Também foram lançados um novo MacBook Air e uma versão maior do MacBook Air, juntamente com diversos modelos de MacBook Pros. Atualmente, quase toda a linha de produtos da Apple foi atualizada para utilizar o chip M2 (ou M2 Pro, M2 Max ou M2 Ultra). Contudo, o iMac permaneceu sem atualizações.

De fato, até o momento em que este texto foi escrito, a Apple não havia lançado uma atualização para o iMac por mais de 800 dias – esse é o intervalo mais longo registrado recentemente, o dobro do intervalo médio entre as atualizações ao longo da história da marca. Essa notável lacuna na linha M2 tem me levado a refletir sobre o lugar do iMac em um futuro onde os MacBooks dominam o mercado e a maioria dos desktops produzidos pela Apple são voltados para nichos e entusiastas.

Vários fatores podem explicar por que a Apple tem demorado tanto para atualizar o iMac. Pode-se argumentar que isso está relacionado ao seu público-alvo. O iMac mais recente não é fortemente direcionado aos profissionais. Ele é apresentado como um produto voltado para a família, seguindo a linha do modelo original de 1998. Está disponível em um único tamanho, oferecendo sete opções de cores (juntamente com teclados e mouses correspondentes) e apenas algumas configurações. Assim como a linha de laptops da Apple, ele é carente em termos de portas e não pode ser atualizado após a compra.

As imagens promocionais da Apple mostram pessoas fazendo videochamadas em suas salas de estar e crianças assistindo a filmes na cama. (Caso alguém tenha um iMac montado ao pé da cama, peço que me informe. Estou curioso.) A variedade de opções de cores (incluindo o amarelo brilhante que ganhou popularidade no TikTok) é projetada para personalizar o produto para diferentes ambientes dentro de casa. Dado que este iMac é nitidamente voltado para consumidores não profissionais, é possível que as tarefas executadas pelo seu público não exijam o máximo desempenho do chip M2, e, consequentemente, talvez não sejam altamente beneficiadas pelo M2.

A contra-argumentação óbvia é o MacBook Air, que é o modelo mais focado no consumidor da linha de produtos da Apple. No último ano, a empresa não apenas incorporou o chip M2 ao Air, mas também lançou uma versão ainda maior do MacBook Air, que basicamente não apresenta diferenças significativas em relação ao modelo M2 Air convencional, exceto pelo tamanho da tela. Em ambos os casos, a empresa não redesenhou completamente o formato do MacBook Air ou o destinou a um público inexplorado. A Apple simplesmente reconheceu o valor de manter atualizado o laptop mais popular do mercado.

Uma outra teoria que circula é que a Apple está realizando uma análise econômica: desktops não vendem tão bem quanto laptops e, por isso, a empresa está focando seus esforços no MacBook. Certamente, há verdade na primeira parte dessa teoria. O mercado de desktops, como um todo, enfrenta desafios significativos. No primeiro trimestre deste ano, as vendas de GPUs atingiram níveis historicamente baixos. Além disso, é amplamente conhecido que os MacBooks da Apple vendem muito mais do que seus desktops. Modelos como o Pro e o Air representam quase três quartos das vendas totais de Macs, de acordo com uma pesquisa recente da CIRP.

No entanto, não concordo inteiramente com essa teoria, uma vez que a Apple atualizou o Mac Mini e o Mac Studio. De acordo com a mesma pesquisa, esses dois modelos juntos correspondem a apenas 1% das vendas de Macs. Sim, é verdade: esses modelos chamativos representam somente 2% das vendas totais de computadores Apple. Enquanto isso, o iMac representa 13%. (Embora seja difícil encontrar dados precisos sobre quais modelos de Mac são adquiridos por quais grupos de consumidores, é inegável que o iMac é mais presente em consultórios médicos, spas e outros estabelecimentos voltados para o cliente, se comparado ao Mac Mini. Além disso, o iMac possui uma aparência mais amigável e acolhedora do que, por exemplo, o Pro Display XDR. Pode ser que esse fator influencie nas escolhas.)

Há diversas interpretações cínicas para a ausência de atualizações no iMac. Talvez a Apple esteja planejando limitar o uso de desktops para impulsionar as vendas de seus próprios monitores. Ou talvez haja preocupações de que atualizar o iMac afete as vendas do recém-lançado Mac Studio. No entanto, opto por acreditar, em parte para manter minha sanidade, que uma atualização iterativa baseada no chip M2 foi adiada por outro motivo: a Apple está planejando algo grandioso para o 25º aniversário do iMac.

Embora os MacBooks mais recentes sejam máquinas impressionantes e sua portabilidade seja altamente valorizada por muitos, acredito que o iMac possui um espaço único na linha de produtos da Apple.

Com contribuição de Mônica Gins, que cobre gadgets no The Verge

