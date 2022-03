‘Porcopeiro’ e ‘festa no chiqueiro’: na web, Palmeiras tira onda e recebe ‘aplausos’ de Neto e André Rizek Perfil oficial do clube chamou a equipe de 'porcopeiro' por vencer tantos troféus em copas na América do Sul; Neto questionou: 'quem para o Palmeiras?'

Abel Ferreira conseguiu de novo. Na noite desta quarta-feira, graças a gols de Zé Rafael e Danilo, o Palmeiras venceu o Athletico-PR por 2 a 0, no Allianz Parque, e conquistou pela primeira vez o título da Recopa Sul-Americana. Na internet, o perfil oficial do clube exaltou mais uma conquista internacional do clube enquanto a torcida ia no embalo.

Em postagens, o Palmeiras se referia ao time como ‘Porcopeiros’ e ‘donos da América do Sul’. Até Neto, torcedor do Corinthians e apresentador da Band se ‘rendeu’ às conquistas do Verdão.

– Vão ter que correr atrás do Palmeiras na temporada! Quem vai segurar o Verdão em 2022? – questionou Neto, no Twitter.

– O Palmeiras tá ganhando tanto título sul-americano que os jogadores já são parças do presidente da Conmebol – brincou o perfil do ‘Olé do Brasil’.

O jornalista André Rizek também se rendeu ao time paulista tricampeão da Libertadores.

– Você pode não gostar de ver o Palmeiras jogar – para mim, fez um belo 2º tempo hoje. Que não curte o estilo, acha o time defensivo etc. Difícil é sustentar que o Palmeiras não é um time bem treinado, organizado, em que todo mundo sabe o que fazer. Abel Ferreira é um achado – disse o apresentador do SporTV.

Você pode não gostar de ver o Palmeiras jogar – para mim, fez um belo 2o tempo hoje. Que não curte o estilo, acha o time defensivo etc. Difícil é sustentar que o Palmeiras não é um time bem treinado, organizado, em que todo mundo sabe o que fazer. Abel Ferreira é um achado. — André Rizek (@andrizek) March 3, 2022

O ELENCO #PORCOPEIRO CAMPEÃO DA CONMEBOL RECOPA E DONO DA AMÉRICA DO SUL! ⚪️#AvantiPalestra pic.twitter.com/l9Ycr7v3BT — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 3, 2022

A RECOPA É NOSSA!

O CAMPEÃO DA AMÉRICA MOSTROU SUA FORÇA NOVAMENTE E CONQUISTOU MAIS UMA TAÇA! É O #PORCOPEIRO! #AvantiPalestra pic.twitter.com/ZX3lrk5vWi — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 3, 2022

