Porchat brinca ao ver Zé Roberto no ‘Dança’: “Tá me tirando do armário”

Fábio Porchat foi um dos jurados na ‘Dança dos Famosos’ no último dia (25). O ex-jogador Zé Roberto foi o segundo a dançar funk no palco do ‘Domingão’ e o seu abdômen sarado chamou a atenção.

“Você tá me tirando do armário neste momento! (…) Cada gominho dessa barrigota merece nota 10!”, brincou Porchat.

Nas redes, os internautas também entraram na brincadeira.

10 pro tanquinho do Zé Roberto

8.9 pra dança #DançaDosFamosos — Eu, Leitora ❤📖 (@leitora_eu) October 25, 2020

Que abdômen é esse do Zé Roberto, sem or??? 😍 — Cleo Carvalho ✠🏹🏴🚩 (@Cleo135) October 25, 2020

