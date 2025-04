Por unanimidade, TRE-GO mantém Caiado elegível

O TRE-GO (Tribunal Regional Eleitoral de Goiás) decidiu por unanimidade acatar parcialmente os argumentos da defesa do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e reverter na terça-feira, 8, a inelegibilidade do político, que havia sido condenado em dezembro de 2024 por abuso de poder político.

Por meio das redes sociais, Caiado comentou a decisão e afirmou que aguardou com “muita serenidade e respeito o julgamento do TRE sobre minha conduta durante as eleições municipais de 2024. Recebo a decisão com o sentimento de tranquilidade e confiança no nosso Judiciário”.

“Minha trajetória é de absoluto respeito às leis do nosso país e seguirei sempre neste caminho”, acrescentou.

Os desembargadores julgam recurso em uma AIJE (Ação de Investigação Judicial Eleitoral) protocolado por Fred Rodrigues (PL), derrotado na eleição pela Prefeitura de Goiás em 2024.

A ação diz que Caiado utilizou a sede do governo de Goiás, o Palácio das Esmeraldas, para promover eventos em apoio ao prefeito eleito, Sandro Mabel (União), seu aliado.

Com base nisso, a juíza da 1ª Zona Eleitoral de Goiânia, Maria Umbelina Zorzetti, condenou o governador. A decisão, no entanto, não tinha execução imediata e Mabel e a vice-prefeita Cláudia Lira (Avante) foram diplomados e tomaram posse.

A magistrada também sentenciou os envolvidos a pagamentos de multas — Caiado R$ 60 mil; Mabel R$ 40 mil e Cláudia R$ 5.320,50. Os três políticos entraram com recurso no TRE. Mesmo com o MPE (Ministério Público Eleitoral) reconhecendo que as reuniões na sede do governo causaram desequilíbrio nas eleições, o parecer considerou as sanções excessivas.