Por uma Baixada multicultural

Rio – Batalhas de rima e de poesia, espetáculos circenses, oficinas de produção literária, saraus, rodas de conversa e apresentações de peças de teatro. Essas são algumas das atividades que formam o ‘LER – Caleidoscópio da Cultura’, projeto que levará 18 atividades multiculturais a três municípios da Baixada: Paracambi, Nova Iguaçu e Japeri. E a outros três bairros da capital fluminense: Marechal Hermes, na Zona Norte e Bangu e Campo Grande, na Zona Oeste.

O evento vai acontecer até a próxima terça-feira (19), como parte do ‘LER- Festival do Leitor’, promovido pela Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio (Funarj). A entrada é gratuita.

Na Baixada, praças, igrejas e bibliotecas serão tomadas de eventos culturais. No Rio, as apresentações acontecem nos teatros Armando Gonzaga, Arthur Azevedo e Mário Lago. Todos espaços gerenciados pela Funarj. Além disso, entre os dias 20 e 24 de novembro, serão realizadas no Campo de Santana, no Centro do Rio, leituras de clássicos literários, como ‘O Alienista’, ‘Tristão e Isolda’, ‘O Auto da Barca do Inferno’ e ‘Senhora’.

Sensibilidade aguçada

O projeto propõe, principalmente, uma imersão nas formas de manifestação cultural que possam aguçar a sensibilidade e pretende ainda promover no público participante a mobilização dos sentidos, que serão provocados por meio de quatro eixos estruturais: palavra, som, imagem e corpo. A programação pode ser conferida no site http://www.funarj.rj.gov.br/.

– Paracambi (hoje)