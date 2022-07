Por título inédito, São Paulo precisa ‘exorcizar fantasma das quartas de final’ da Copa do Brasil Tricolor soma 11 eliminações nesta etapa do maior mata-mata nacional







Um dos poucos times grandes do Brasil que nunca conquistou a Copa do Brasil, o São Paulo aposta todas as suas fichas na edição deste ano para poder conquistar um título nesta temporada. Além do prestígio, há as gordas verbas e premiações pagas na competição. Para chegar lá, contudo, o Tricolor vai precisar um fantasma velho conhecido seu: as quartas de final.

No histórico de fracassos são-paulinos no maior mata-mata nacional, nada é pior para o time do Morumbi do que as quartas. Com 11 tropeços, é a fase em que a equipe mais foi eliminada e justamente onde começa o duelo com o América-MG no jogo de ida às 20h (de Brasília) desta quinta-feira (28), em casa.

Ao todo, o São Paulo caiu outras quatro vezes nas oitavas de final e semifinal. E fez até hoje somente uma final, em 2000, perdida para o Cruzeiro.

E foi exatamente nesta etapa que o Tricolor caiu no ano passado, quando acabou eliminado pelo Fortaleza.

Relembre abaixo os tropeços do Tricolor nas oitavas:

1990 – Criciúma

Na primeira edição que o São Paulo disputou a Copa do Brasil, o Tricolor perdeu para o Criciúma nas quartas de final. Após perder a ida por 2 a 0, venceu a volta por 1 a 0, mas acabou saindo do torneio.

1993 – Cruzeiro

Mais uma Copa do Brasil que o São Paulo saiu nesta fase. Desta vez, o algoz foi o Cruzeiro, que venceu a ida por 2 a 1 e empatou na volta em 2 a 2.

1995 – Grêmio

Outra vez o São Paulo saiu nesta fase do mata-mata. Agora, o Grêmio eliminou o Tricolor. Empate na ida em 1 a 1 e a vitória da equipe do Sul por 2 a 0, eliminou o São Paulo.

1998 – Vasco

Mais uma eliminação, desta vez para o Vasco. O cruz-maltino venceu a volta por 4 a 3, depois de empatar na ida por 1 a 1.

1999 – Botafogo



Desta vez, a eliminação foi para o Glorioso. A ida foi 1 a 1, mas na volta o Tricolor perdeu por 3 a 1 e saiu do torneio.

2001 – Grêmio



Tricolor foi eliminado pelos gaúchos após perder as duas partidas. Na ida, 2 a 1 e na volta, 4 a 3.

2003 – Goiás



O Tricolor foi eliminado pelo gol fora de casa. Foram dois empates, em Goiânia, 0 a 0 e no Morumbi, 1 a 1.

2011 – Avaí



Depois de quase dez anos sem disputar o torneio, o São Paulo foi eliminado pelo Leão. Venceu a ida por 1 a 0, mas perdeu a volta por 3 a 1.

2021 – Fortaleza



Outra eliminação, desta vez para o Leão do Pici. Na ida, o São Paulo abriu 2 a 0 no Morumbi, mas deixou levar o empate. Na volta, a derrota por 3 a 1, no Castelão, tirou o time do torneio.

