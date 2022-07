Por sotaque carioca, Marcos Palmeira quase perdeu papel duas vezes em Pantanal

O ator Marcos Palmeira contou, em entrevista ao ‘Conversa com Bial’, da TV Globo, qe quase perdeu a oportunidade de atuar em Pantanal por duas vezes: o motivo teria sido o seu sotaque carioca.

Antes de ser escalado para o remake produzido pela Globo neste ano, o ator já havia recebido uma resposta negativa ao fazer o teste para viver Tadeu na primeira versão exibida pela extinta TV Manchete, em 1990. “Eu lembro do Jayme [Monjardim] me falando: ‘Não, Marquinhos. Você é muito carioca, vocÊ tem um sotaque muito carioca. Isso não vai dar certo”, relembrou o ator durante o bate-papo.

“Eu falei para ele me dar uma oportunidade e a coisa deu muito certo. O maior elogio que eu recebi na época foi uma carta perguntando quem era esse peão que conseguia dizer o texto tão bem e era eu”, contou Palmeira.

Já na segunda chance a reação dos diretos da novela foi diferente. “Quando eu soube da novela [exibida atualmente], fiquei enlouquecido. Me coloquei à disposição para qualquer coisa, eu vou junto, eu vou só para ser mais um da equipe. Aí ninguém me falou nada, fiquei um ano segurando sem falar com ninguém na torcida e realmente ganhei esse poder de fazer o Zé Leôncio trinta anos depois. É quase fechar um ciclo e abrir outro.”