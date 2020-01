Por segurança, Petrobras diz que está evitando trânsito pelo Estreito de Ormuz

A Petrobras confirmou nesta quarta-feira, 8, que, por segurança, suspendeu o trânsito de seus petroleiros pelo Estreito de Ormuz, localizado entre o golfo de Omã, ao sudeste, e o golfo Pérsico, a sudoeste. Na costa norte do estreito está o Irã e na costa sul os Emirados Árabes Unidos.

Segundo a Petrobras, “a companhia avaliou o referido cenário e, em conjunto com a Marinha do Brasil, decidiu por evitar, no momento, o trânsito pelo Estreito de Ormuz”.

A estatal disse ainda que avalia rotineiramente alterações nas rotas de suas embarcações com objetivo de evitar trechos que tragam risco à segurança de suas operações.

“Tal mudança não trará qualquer impacto ao abastecimento de combustíveis no Brasil. Os desdobramentos locais seguem sendo monitorados e avaliados”, informou em nota.