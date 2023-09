Por revanche do 1º turno, Vasco visita o Bahia em confronto direto contra o rebaixamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/09/2023 - 7:00 Compartilhe

Na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Vasco terá um confronto direto diante do Bahia. Neste domingo, às 18h30, os ameaçados se enfrentam na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 22ª rodada. Os dois times foram derrotados na última rodada e também buscam a reabilitação.

No primeiro turno, o Vasco perdeu por 1 a 0 em São Januário. Aquele foi o primeiro baque para a torcida, que tinha visto o time vencer o Atlético-MG, fora de casa, por 2 a 1, e empatar com o Palmeiras, em casa, por 2 a 2, apesar de ter feito 2 a 0 primeiro.

Nos últimos jogos, o Vasco reagiu ao vencer o Grêmio, por 1 a 0, empatar com o Red Bull Bragantino, por 1 a 1, e superar o Atlético-MG, por 1 a 0. No último jogo, foi derrotado por 1 a 0 pelo Palmeiras, fora de casa, em jogo que ficou marcado por polêmica do VAR, que anulou um gol vascaíno quando o placar ainda estava zerado.

Apesar da derrota, o clima segue relativamente bom no Vasco, porque a melhora nas atuações é nítida. O confronto direto, porém, é um jogo-chave e, mesmo fora de casa, a vitória é encarada como obrigação, ainda mais por conta da derrota no primeiro turno. O Vasco iniciou a rodada na 18ª colocação com 18 pontos, mas tem um jogo a menos diante do América-MG, lanterna com 13.

A grande expectativa é para a possível estreia do meia francês Payet, ex-Olympique de Marselha, que chegou ao clube com status de astro para ser o camisa 10. Ele vem treinando em dois períodos e sem folga para recuperar a condição física, por isso, a tendência é que seja relacionado pelo técnico Ramón Díaz. Afinal, não há muito tempo para esperar e sua presença se faz necessária em campo o mais rápido possível.

A boa notícia é que o zagueiro Léo volta de suspensão e formará dupla defensiva com Medel. Por outro lado, o volante Zé Gabriel levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Ele pode ser substituído por Jair. Mas Barros é outra opção, enquanto Galarza foi emprestado ao Talleres, da Argentina. Também há dúvida na lateral-direita, entre Robson e Puma Rodríguez.

Ramón elogiou a evolução do time, mas admitiu que ainda faltam ajustes a serem feitos. “Creio que o mais importante foi como o time jogou diante do Palmeiras e o progresso em tão pouco tempo. A equipe demonstrou que está crescendo e está jogando cada vez melhor. Vamos crescer, mas temos que corrigir algumas coisas. Faltou ser mais contundente. Isso vamos trabalhar, mas estou contente”, avaliou e se mostrou esperançoso.

Na última rodada, o Bahia foi derrotado pelo líder Botafogo por 3 a 0 e seguiu com 21 pontos, em 16º lugar, uma posição fora da zona de rebaixamento. Em casa, porém, são três jogos invicto, sendo duas vitórias seguidas, contra América-MG, por 3 a 1, e Red Bull Bragantino, por 4 a 0.

A novidade deve ser o meia Luciano Juba, anunciado como reforço e já regularizado. O técnico Renato Paiva, porém, deve iniciar com ele no banco de reservas. Por outro lado, o comandante não contará com o meia Cauly, que se lesionou e integra o departamento médico junto com o lateral André e o zagueiro David Duarte.

Outra baixa é o volante Yago Felipe, que levou o terceiro cartão amarelo. Ele, porém, foi reserva no último jogo. Assim, o setor de meio-campo deve ser formado por Rezende, Thaciano e Léo Cittadini.

Paiva lamentou a derrota para o Botafogo e pediu para o time ser mais eficaz. “Os três gols do Botafogo foram erros nossos. Nossas oportunidades foram criadas por nós. Mas o Botafogo foi efetivo, enquanto nós precisamos de muitas oportunidades, essa é a grande verdade. Acho que é evidente que fizemos um bom jogo, mas temos que melhorar nossa eficácia e é isso que vamos buscar diante do Vasco.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias