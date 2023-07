Por R$ 190 você pode ter seus 15 segundos de fama na Times Square

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 24/07/2023 - 4:50 Compartilhe

A Times Square é um famoso ponto turístico repleto de outdoors no centro de Nova York. As mais poderosas marcas adoram colocar seus anúncios neste que é considerado o cruzamento mais famoso do mundo. Mas, apesar de ser o centro de toda essa disputa por atenção, a Times Square continua sendo uma vitrine do consumismo cercada por prédios.

Porém, recentemente um outdoor trouxe um pouco de vida a um dos prédios da área mais visitada de Nova York. “Outro outdoor?!”, você pode pensar. Mas este não é um outdoor qualquer. Instalado na fachada do TSX Broadway – um prédio de 46 andares que custou US$ 2,5 bilhões e que quer revolucionar o varejo e o entretenimento na Times Square – o telão de LED não exibe anúncios. Ele mostra vídeos feitos por pessoas comuns.

O programa PixelStar foi lançado oficialmente na véspera de Ano Novo, quando pessoas de mais de seis cidades norte-americanas e 111 países reservaram um espaço para exibir seus próprios vídeos de 15 segundos em um dos maiores telões da Times Square.

No futuro, ele acabará sendo usado para a transmissão de programas, mas, por enquanto, é todo nosso. Tudo o que você precisa fazer é baixar o aplicativo TSX, agendar seu vídeo e pagar US$ 40 por seus 15 segundos – literais – de fama. Para efeito de comparação, a publicidade tradicional em um dos telões da Times Square custa a partir de US$ 500 para 20 exibições de um anúncio de 15 segundos.

Todo conteúdo enviado é analisado por inteligência artificial e humanos. Caso atenda às regras, seu vídeo pode, momentaneamente, se tornar o centro das atenções.

E o brasileiro conseguiu dar um jeito de usar a ferramenta de forma diferente. Na quarta-feira, os fã-clubes dos ex-BBBs Amanda e Cara de Sapato, ficaram eufóricos com vídeos dos dois exibidos no telão. As imagens foram colocadas pelos fãs do casal. Eles fizeram até uma vaquinha para realizar o feito.

Os vídeos individuais do Antonio e da Amanda na Times Square! ❤️ pic.twitter.com/WTgjvgwoZ1 — Jô 🪢 (@supportdocshoe) July 19, 2023

Naturalmente, as regras de conteúdo incluem tudo o que se esperaria de uma plataforma que é vista por nada menos que 360 mil pessoas por dia: não é permitido nudez, violência e conteúdo ofensivo. Por outro lado, há uma regra inusitada: é proibido qualquer publicidade tradicional.

“Não queremos que as empresas comprem 15 segundos em nosso telão”, diz Nick Holmstén, cofundador e coCEO da TSX Entertainment. “Ele é o maior feed do mundo.”

A equipe ainda está avaliando o que considera como “publicidade tradicional”. Um vídeo de 15 segundos criado por um artista pedindo às pessoas que o sigam no Instagram provavelmente não se enquadraria nesta definição. Já uma marca que exibe um produto ou QR Code, sim.

Holmstén insiste que a TSX “nunca exibirá programas tradicionais onde é possível comprar espaços para campanhas publicitárias de longo prazo”.

No momento, o aplicativo está em pré-lançamento, mas já é possível comprar um espaço e postar seu próprio conteúdo. Em breve, a equipe planeja dividi-los em categorias, como por exemplo: as quintas-feiras ficam reservadas para vídeos de stand-up, as sextas são apenas para artistas lançarem novas músicas, e assim por diante.

Até agora, os conteúdos exibidos foram de pessoas fazendo coisas triviais. Em um deles, uma mulher aparece bebendo vinho tinto por 15 segundos. Em outro, um grupo de amigos grava um vídeo em formato de selfie.

A grande questão é: as pessoas pagarão US$ 40 por 15 segundos de exposição?





Holmstén conta que os espaços esgotaram na véspera do Ano Novo, mas, até a publicação deste artigo, o restante do calendário de janeiro parece bastante vazio. Até o momento, cerca de metade dos vídeos postados vieram de pessoas filmando a si mesmas enquanto estavam na Times Square.

A outra metade, que vem de pessoas em outras cidades e países, recebe uma “lembrança digital”, uma imagem do prédio com seu vídeo no telão. Holmstén conta que, dentro de um mês, os donos dos vídeos poderão baixar gravações reais de uma câmera instalada próxima ao telão.

É incrível que as pessoas paguem US$ 40 para exibir um vídeo que elas nem estão lá para ver. Mas, se a ideia der certo, é uma ótima notícia para a TSX – se o espaço for reservado por 12 horas seguidas, o conteúdo gerado pelos usuários poderá render à empresa mais de US$ 115 mil por dia.

