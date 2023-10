Por que você tem um certo tipo de dor de cabeça? Localização é fundamental

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 17/10/2023 - 3:15 Para compartilhar:

As dores de cabeça podem ser causadas por muitos fatores – mas o local onde você sente sua dor de cabeça pode indicar qual é o verdadeiro gatilho.

Os especialistas dizem que a localização da sua dor de cabeça – seja na testa, nas têmporas, atrás dos olhos ou na parte de trás ou na lateral da cabeça – tem significados diferentes e existem maneiras diferentes de tratar cada tipo de dor de cabeça.

‘Linha do chapéu’

Se você estiver sentindo uma dor de cabeça na “linha do chapéu” – na qual a dor é sentida na parte de trás da cabeça, nas têmporas e na testa, como se um chapéu apertado estivesse apertando a cabeça – você provavelmente está com uma dor de cabeça tensional.

As cefaleias tensionais são o tipo mais comum de cefaleia primária, de acordo com a Organização Mundial da Saúde . Eles geralmente começam na adolescência e afetam três mulheres para cada dois homens.

A dor TTH é normalmente descrita como pressão, embotamento e rigidez e resulta principalmente de tensão muscular nos ombros, pescoço, couro cabeludo ou mandíbula. Normalmente pode durar algumas horas, mas às vezes pode continuar por vários dias.

A dor é geralmente leve a intensa e muitas vezes surge sem aviso prévio. Às vezes, o desconforto da TTH anda de mãos dadas com enxaquecas e também podem desencadear-se mutuamente.

Os especialistas acreditam que as dores de cabeça tensionais são causadas principalmente pelo estresse, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde . Outras causas podem incluir depressão, ansiedade, falta de sono, uso de álcool e pular refeições.

Lado da cabeça

Uma dor de cabeça moderada a intensa em um lado da cabeça é provavelmente uma enxaqueca.

De acordo com a American Migraine Foundation , 1 bilhão de pessoas em todo o mundo são afetadas por enxaquecas – e elas são a segunda principal causa de todas as incapacidades globais.

As enxaquecas afetam um em cada quatro lares americanos e são a terceira doença mais comum no mundo.

Um relatório de 2018 dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças mostrou que as mulheres tinham duas vezes mais probabilidade do que os homens de sofrer enxaquecas ou fortes dores de cabeça.

Os sintomas comuns da enxaqueca incluem náusea ou vômito; bocejos, fadiga ou dificuldade para dormir; sensibilidade à luz, som e cheiro; e mudanças de humor.

Os especialistas acreditam que as enxaquecas também podem ser hereditárias, pois tendem a ocorrer nas famílias, de acordo com a American Migraine Foundation.

No entanto, nunca há duas experiências de enxaqueca iguais.

A dor pode durar de quatro a 72 horas e pode piorar com a atividade física. Atualmente, não há cura para enxaquecas.

A dor em um lado da cabeça também pode ser resultado de uma dor de cabeça hormonal, também chamada de enxaqueca menstrual, que ocorre antes ou durante a menstruação da mulher, de acordo com a Cleveland Clinic .

Os sintomas de dores de cabeça hormonais geralmente incluem latejantes ou pulsações intensas, sensibilidade à luz, náuseas, fadiga e tonturas.





Atrás do olho

A dor causada por dores de cabeça em salvas geralmente ocorre atrás ou ao redor de um olho e envolve dor recorrente, em queimação ou penetrante.

Segundo a OMS, estes tipos de dores de cabeça são menos comuns, afetando menos de um em cada 1.000 adultos – seis homens para cada mulher.

Stanford Medicine observa que as dores de cabeça em salvas duram entre 20 minutos e duas horas e são “algumas das dores de cabeça mais dolorosas que se possa imaginar”.

Os aglomerados são sempre unilaterais e os sintomas incluem nariz entupido de um lado, lacrimejamento, pupila dilatada, pálpebra caída ou vermelhidão nos olhos.

Não está claro o que causa dores de cabeça em salvas, mas as pessoas que as desenvolvem são frequentemente fumantes, de acordo com o Migraine Trust.

Testa, maçãs do rosto e cavidade nasal

A testa, as maçãs do rosto e a cavidade nasal são onde ficam os principais seios da face, portanto, a dor em uma ou mais dessas áreas é provavelmente uma dor de cabeça nos seios da face.

Dores de cabeça nos seios da face são normalmente um sintoma de uma infecção nos seios da face, que geralmente é bacteriana. Eles também podem ser causados ​​por alergias, inflamação crônica ou problemas estruturais, como pólipos nasais, de acordo com o Medical News Today .

Outros sintomas de uma infecção sinusal podem incluir coriza, dor nos dentes, mau hálito, tosse, febre e/ou fadiga.

Ambos os lados da cabeça

Dores de cabeça em ambos os lados da cabeça são provavelmente dores de cabeça novas e persistentes diariamente – que não param e não melhoram com os tratamentos habituais, de acordo com a Cleveland Clinic .

Os sintomas da rara dor de cabeça crônica surgem muito repentinamente e são moderados a graves – e podem durar anos ou até a vida toda.

Os sintomas do NDPH muitas vezes parecem dores de cabeça tensionais, enxaquecas ou uma combinação de ambos, mas ocorrem de forma distinta.

Elas duram pelo menos três meses, há dor constante, você se lembra exatamente quando a dor de cabeça começou – incluindo onde você estava e o que estava fazendo – e a dor é moderada a intensa e pode atrapalhar a vida de uma pessoa.





Em toda a cabeça

Se sua dor de cabeça for generalizada, você provavelmente precisará beber mais água.

Dores de cabeça por desidratação acontecem quando seu corpo não recebe líquidos suficientes, e a dor de cabeça geralmente vem acompanhada de outros sintomas de desidratação, incluindo fadiga, tontura, sede extrema e boca seca, de acordo com a Cleveland Clinic .

Beber água, descansar e tomar medicamentos para alívio da dor geralmente ajudam a aliviar a dor.

