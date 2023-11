Por que os olhos têm olheiras? E o que fazer para se livrar delas?

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 23/11/2023 - 1:25 Para compartilhar:

Até certo ponto, bolsas sob os olhos e olheiras são genéticas. Mas especialistas também aconselham reduzir alguns hábitos pouco saudáveis ​​para reduzir sua aparência.

Sua biologia individual – genética, anatomia, sistema linfático e vascular – bem como a saúde da pele e o envelhecimento desempenham um papel na aparência das bolsas sob os olhos, dizem os dermatologistas.

“Parte disso tem a ver com a anatomia facial”, disse a dermatologista britânica Dra. Cristina Psomadakis ao Daily Mail . “Por exemplo, se você tem uma testa proeminente, olhos inseridos ou esbugalhados, isso pode criar sombras na área sob os olhos que são percebidas como escuridão. Uma boa dica é pedir para alguém verificar se aquela pele permanece escura com a cabeça inclinada para trás.”

Mas a área sob os olhos também fica mais fina com a idade, tornando a pele menos elástica e caída, disse a Dra. Sabrina Shah-Desai, cirurgiã oculoplástica estética, que observou que certas pessoas – como aquelas de “indianos, hispânicos, do Oriente Médio e Origens do Extremo Oriente Asiático” – são mais propensas a olheiras.

“A pele jovem e esticada reflete bem a luz, conferindo-lhe luminosidade; no entanto, o aumento da perda de colágeno e hidratação com o agravamento da flacidez da pele faz com que a área sob os olhos pareça mais opaca”, explicou ela ao Daily Mail.

“Anos de danos causados ​​pelo sol, exposição à luz visível de alta energia (HEV) (de smartphones e telas de computador) e poluentes ambientais levam à hiperpigmentação da área dos olhos.”

Mas nem toda esperança está perdida, mesmo que você fique sentado em frente ao computador o dia todo ou relaxe em frente à TV com muita frequência.

“Uma das minhas principais dicas é evitar a cafeína e o álcool, pois ambos são estressantes para o corpo e causam desidratação, o que pode piorar as linhas de expressão”, disse Shah-Desai, que também enfatizou a importância de uma boa noite de sono – todas as noites.

Além disso, diante da contínua mania da nicotina em adultos jovens , os médicos recomendaram contra a vaporização ou o fumo.

“Fumar pode esgotar os antioxidantes vitais do corpo e ressecar a pele, deixando-a com uma aparência opaca”, alertou Shah-Desai.

E, no tema ressecamento, Psomadakis destacou a hidratação como chave para manter a pele viçosa e jovem, além de retirar totalmente a maquiagem à noite.

“Para quem tem muito inchaço pela manhã, dormir com a cabeça elevada pode ajudar”, acrescentou.

De acordo com a Academia Americana de Oftalmologia , as alergias também podem criar inchaço ao redor dos olhos, e a redução desses sintomas alérgicos – como tomar um anti-histamínico – também pode reduzir o aparecimento de bolsas nos olhos.

Se tudo mais falhar, a AAO aconselhou métodos menos invasivos, como usar corretivo e corretor de cor para clarear a parte inferior dos olhos ou colocar uma compressa fria para reduzir a inflamação. Procedimentos cosméticos como peelings químicos ou injeção de preenchimentos também podem ajudar e devem ser discutidos com um dermatologista qualificado.

Os especialistas já haviam falado ao The Post sobre a importância de incorporar vitaminas C e E, niacinamida, ácido hialurônico, ácido láctico, FPS e hidratante em uma rotina de cuidados com a pele para proteger a barreira da pele para uma tez flexível durante todo o inverno.

“[Nossa pele] é a primeira linha de defesa contra o frio e o vento, por isso precisamos garantir que a barreira da pele esteja saudável e apoiada”, explicou Katie Matten, Chefe Global de Educação da marca de cuidados com a pele RATIONALE, que aconselhou adicionar “ gradualmente ” em cada novo produto ao longo do tempo.

