Por que os idosos deveriam fazer mais sexo – mesmo aos 90, dizem os cientistas

As pessoas mais velhas deveriam ficar preocupadas com a saúde com frequência, mostram novas pesquisas. Um estudo baseado no Centro-Oeste sobre os hábitos sexuais dos idosos revelou que fazer mais gritos nos últimos anos pode ter um impacto positivo no cérebro. “Para [adultos] com idades entre 75 e 90 anos, sexo mais frequente estava relacionado a um melhor funcionamento cognitivo”, dizia o relatório publicado no mês passado no Journal of Sex Research, de autoria de Shannon Shen, pesquisadora do Departamento de Sociologia e Serviço Social da Hope College, em Michigan. “Para adultos com idades entre 62 e 74 anos, uma melhor qualidade sexual (ou seja, sentimentos de prazer físico e satisfação emocional) estava relacionada a um melhor funcionamento cognitivo”, escreveu Shen. Ao contrário dos mais idosos, para as pessoas desta faixa etária a frequência do sexo não era tão importante. Os resultados também observaram que os sentimentos de prazer físico estavam relacionados com um melhor funcionamento cognitivo para os homens, mas não para as mulheres. Ao lado do coautor Hui Liu, do Centro de Envelhecimento e Curso de Vida e do Departamento de Sociologia da Universidade Purdue, em Indiana, Shen analisou as avaliações cognitivas e as respostas da pesquisa de 1.683 entrevistados. Para efeitos da investigação, sexo foi definido como “atividade mutuamente voluntária com outra pessoa que envolve contato sexual, independentemente de ocorrer ou não relação sexual ou orgasmo”. Além disso, “frequente” foi definido como um ou mais encontros sexuais por semana. A sexualidade dos participantes não teve uma influência quantificável nas suas funções cognitivas; no entanto, 1,6% dos entrevistados identificaram-se como gays, lésbicas ou bissexuais. O estudo é alegadamente um dos primeiros exames de base populacional, representativos a nível nacional, sobre como a vida sexual dos americanos mais velhos está relacionada com a sua função cognitiva posterior. Anteriormente, um estudo de fevereiro de 2022 propôs que o bom sexo retardava o declínio cognitivo de pacientes mais velhos do sexo masculino que sofriam de disfunção erétil. E uma investigação semelhante conduzida pelas universidades de Coventry e Oxford, na Inglaterra, determinou que mais sexo na velhice estimula o funcionamento interno do cérebro . Shen, no entanto, disse que sua pesquisa acrescenta uma nova camada de compreensão à ciência. “Nossos resultados realmente destacam diferentes estágios da vida adulta, sendo importantes nos benefícios que se observa em seu relacionamento sexual”, explicou ela ao Everyday Health . “Mesmo os adultos com baixa libido ainda podem desfrutar de alta qualidade sexual”, disse Shen. “A definição ampla de sexo no estudo pode significar que não é apenas a relação sexual que precisa ocorrer para que possamos ver esses benefícios cognitivos”.