Por que os EUA mantêm tantas tropas no Oriente Médio

Sua missão original acabou há anos, mas militares americanos ainda estão na Síria e no Iraque. Em meio à alta das tensões, alguns países questionam a presença contínua desses soldados na região.No domingo, um ataque com drone matou três soldados americanos e feriu cerca de 30 outros perto da fronteira entre a Síria e a Jordânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira (30/01) que decidiu dar uma resposta, embora não tenha especificado exatamente o curso da ação que tomaria.

De acordo com o Pentágono, nos últimos quatro meses, militantes apoiados pelo Irã realizaram mais de 150 ataques a bases ocupadas pelas forças dos EUA no Iraque e na Síria. Isso gerou sérias preocupações sobre a escalada das tensões no Oriente Médio, com o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertando sobre "novas repercussões" da guerra em Gaza de forma mais ampla na região.

Ao mesmo tempo, o conflito em Gaza também faz com que todas as partes avaliem suas parcerias de segurança – tanto as nações do Oriente Médio que abrigam bases americanas e como os próprios Estados Unidos.

Síria: interesses conflitantes

O ataque de domingo ocorreu próximo à base de al-Tanf, na Síria, perto das fronteiras do Iraque e da Jordânia. "Desde 2016, [al-Tanf] tem servido como ponto de lançamento para operações de combate ao Estado Islâmico e treinamento para facções da oposição síria que lutam contra o grupo jihadista", afirmou na semana passada um relatório do International Crisis Group, uma ONG especializada em solução de conflitos internacionais.

Cerca de 900 soldados americanos estão na Síria, ostensivamente como parte da coalizão internacional que combate o grupo extremista "Estado Islâmico", ou EI, que assumiu o controle de grandes áreas do Iraque e da Síria em 2014, mas foi considerado amplamente derrotado em 2019.

Mais recentemente, observadores disseram que quase não houve operações contra o EI. Mas a área de fronteira nessa parte do norte da Síria é um quebra-cabeça de interesses nacionais e internacionais concorrentes, incluindo os de Turquia, Rússia, Irã e EUA, juntamente com vários grupos sírios e curdos.

É por isso que as tropas dos EUA ainda estão na região. Al-Tanf também é usado para "interromper as atividades dos representantes do Irã na Síria e também serve como alavanca nas longas negociações sobre o futuro do país", argumentaram recentemente analistas do think tank americano Washington Institute for Near East Policy.

Os soldados americanos também apoiam o que eles chamam de organizações parceiras na área, incluindo as Forças Democráticas da Síria, um grupo sírio-curdo que controla grande parte do nordeste da Síria.

Jordânia: equilíbrio complicado

O ataque suicida com drone nesse fim de semana atingiu o que é conhecido como Torre 22, uma base de apoio logístico a cerca de 20 quilômetros da base de al-Tanf, que conta com cerca de 350 soldados americanos que supostamente também estão lá para combater o EI.

A Tower 22 fica, na verdade, na Jordânia, embora o governo jordaniano pareça ter tentado minimizar esse fato nas notícias.

A família real da Jordânia tem criticado a forma como a ofensiva militar israelense em Gaza está sendo conduzida, e os jordanianos têm expressado oposição ao papel de Israel no conflito palestino. O governo e a família real do país têm que administrar esse posicionamento face à cooperação e o contato de longo prazo que nutrem com os EUA e Israel.

Atualmente, há cerca de 3 mil soldados americanos na Jordânia, a convite do governo jordaniano. Em particular, os militares dos EUA ajudaram a financiar e a estabelecer a segurança da fronteira da Jordânia. Os militares dos EUA usam regularmente as bases aéreas da Jordânia. Mas, por exemplo, os jordanianos negaram que armas dos EUA para Israel estejam sendo transportadas através de suas fronteiras.

Iraque: luta contra o EI?

Durante e após a invasão do Iraque pelos EUA, que derrubou o regime de Saddam Hussein, o número de soldados americanos atingiu o pico de cerca de 150 mil. Entretanto, nas últimas duas décadas, esse número foi reduzido para cerca de 2.500. Essas tropas também estão lá como parte da coalizão internacional que combate o EI.

"Se formos realmente honestos, o debate [sobre a presença dos EUA] foi além da missão contra o EI", disse recentemente à DW Sajad Jiyad, membro do think tank americano Century Foundation, sediado em Nova York. "Os iraquianos provavelmente têm capacidade suficiente para impedir que o EI lance uma grande insurgência."





"Mas há outros benefícios em sua presença como treinamento, reconhecimento, apoio aéreo e compartilhamento de inteligência. No Iraque, também, os EUA se veem como um contrapeso à crescente influência iraniana no país", observou Jiyad.

Mas esse também é o motivo pelo qual as tropas dos EUA no Iraque estão sendo atacadas há anos. As milícias apoiadas pelo Irã, que agora também desempenham um papel político importante, se opõem à presença americana e encontraram muitos motivos para atacar as bases americanas no país com foguetes e drones.

O conflito de Gaza lhes oferece mais desculpas. Em cerca de dois anos, a partir de janeiro de 2021, houve cerca de 60 ataques a tropas dos EUA no país. Desde meados de outubro de 2023, houve cerca de 160 em apenas quatro meses. O Iraque iniciou recentemente conversações sobre se os soldados americanos remanescentes, que estão lá a convite do governo para combater o EI, serão convidados a se retirar definitivamente do país.

Catar, Bahrein, Kuwait

De longe, os maiores destacamentos de tropas dos EUA estão nos Estados menores do Golfo. Ao todo, Catar, Kuwait e Bahrein abrigam mais de 30 mil militares americanos. Todos os três países são designados como "grandes aliados não pertencentes à Otan".

Como resultado de uma parceria militar que vem crescendo desde o final da década de 1980, o Kuwait agora tem a quarta maior presença de tropas dos EUA no mundo. Embora o Kuwait seja pequeno, "o país é estrategicamente significativo devido à sua localização geográfica fundamental no canto nordeste da Península Arábica e ao lado do corredor aéreo Europa-Ásia", explica o Middle East Institute, com sede em Washington, em um relatório de 2022.

O próprio Kuwait costuma ser neutro em disputas regionais e depende da presença dos EUA para sua própria defesa. Ao contrário de muitos outros aliados dos EUA na região, o país não cobra dos americanos pelo uso de suas terras.

No Catar, a Base Aérea de al-Udeid abriga cerca de 10 mil funcionários americanos. Ela foi o quartel-general das operações dos EUA no Afeganistão e, depois, da retirada do país em 2021. O Catar e os Estados Unidos mantêm um relacionamento militar desde o início da década de 1990 e, no início de janeiro, estenderam seu acordo sobre a base aérea por mais dez anos. Observadores sugeriram que o acordo não foi anunciado com grande alarde devido às sensibilidades relacionadas ao conflito de Gaza.

Por fim, a maior base naval dos EUA no Oriente Médio está localizada no Bahrein, que abriga a 5ª Frota dos EUA e mais de 9 mil militares.

O Bahrein foi a primeira nação do Oriente Médio a sediar uma importante base militar dos EUA e "estrategicamente, o Bahrein é o nó central da presença marítima internacional, protegendo os pontos de estrangulamento mais importantes do mundo", explicaram os analistas do think tank americano Atlantic Council no final de 2023, depois que o país assinou um novo acordo de cooperação estratégica com os EUA.

