Por que o risco de câncer dispara à medida que envelhecemos?

Um dos maiores mistérios do câncer é por que ele atinge predominantemente e quase exclusivamente pessoas de meia-idade ou mais velhas.

Durante as primeiras cinco décadas de vida, você tem duas vezes mais probabilidade de morrer em um acidente de carro do que de câncer. Mas isso muda abruptamente na marca de meio século. “90% dos cânceres surgem depois dos 50 anos”, diz James DeGregori, Ph.D., vice-diretor do University of Colorado Cancer Center, nos EUA.

Por que nossos corpos de repente param de ser tão eficazes em manter o câncer sob controle depois dos 50? Existem teorias, há mais dano celular acumulado, nossos sistemas imunológicos perdem um pouco de seu brilho, mas há um novo culpado que tem impulsionado a pesquisa sobre o câncer nas últimas décadas: a inflamação.

Ou melhor, inflammaging, uma “mistura de inflamação e envelhecimento”, diz o Dr. Brian Brown, diretor do Icahn Genomics Institute no Mount Sinai em Manhattan. “É um fator recentemente apreciado no processo de envelhecimento e que contribui para a maior probabilidade de desenvolver câncer em pessoas mais velhas.”

Tudo o que a ciência acreditava sobre inflamação está mudando, diz a Dra. Shilpa Ravella, professora assistente de medicina no Centro Médico da Universidade de Columbia.

“A relação entre inflamação e câncer é mais complexa do que se imaginava anteriormente”. “A inflamação é, de fato, uma das ‘marcas registradas’ do câncer.”

A inflamação, em sua essência, é uma coisa boa. É parte da resposta imunológica do corpo e a razão pela qual não morremos toda vez que pegamos uma infecção. “Em uma situação saudável, seu sistema imunológico combate a infecção, elimina as células cancerígenas e o trabalho está feito”, diz Brown. “E então ele se desliga.”

Mas isso muda conforme envelhecemos. “Particularmente depois dos 40 anos, nossos corpos têm mais dificuldade em diminuir a inflamação”, diz Brown. “É por isso que pessoas mais velhas ficaram muito mais doentes com a Covid. Não foi o vírus que matou muitas pessoas mais velhas. Foi a inflamação causada pelo vírus. Elas não conseguiram desligá-lo.”

Inflammaging, ou inflamação crônica, mantém o sistema imunológico em um estado de alerta elevado “para que ele não consiga detectar e atacar células cancerígenas tão eficientemente”, diz Stephen Perrine. “É como um corpo de bombeiros que tem que continuar respondendo a alarmes falsos.”

Os glóbulos brancos continuam produzindo citocinas, o que leva a um estado constante de inflamação, tornando mais difícil para o sistema imunológico detectar e atacar as células cancerígenas.

Ainda é uma teoria relativamente nova, e ainda controversa, de acordo com o Dr. Ian Neel, professor associado de medicina na Universidade da Califórnia. “A inflamação é um marcador de doença crônica ou causa a doença crônica?”, ele pergunta. “Encontramos muitas correlações por meio de pesquisas sobre inflamação e vários estados de doença, mas elas nem sempre se traduzem em causalidade.” Em outras palavras, a ligação entre inflamação crônica e câncer ainda está aberta ao debate.

Mas Ravella afirma que esse pensamento é nada menos que “a maior mudança de paradigma nas últimas duas décadas”. Cada vez mais, ela diz, um crescente corpo de pesquisa tem indicado que a inflamação, antes considerada apenas uma consequência da doença, pode na verdade ser uma causa independente de doenças crônicas como o câncer.

“A relação entre inflamação e câncer é bidirecional”. “A inflamação alimenta o câncer e o próprio câncer alimenta ainda mais inflamação.” Quer a inflamação esteja presente no corpo antes ou depois de um diagnóstico de câncer, ela afeta todos os estágios da vida do câncer — parte do que Ravella chama de “microambiente tumoral” — “desde as primeiras mudanças genéticas que transformam células normais em malignas até o crescimento contínuo e a disseminação do tecido canceroso por todo o corpo”, ela diz.

Mesmo níveis baixos de inflamação, que os médicos normalmente não testam, podem promover câncer, diz Ravella.

Então o que fazer sobre isso? No passado, os médicos tentaram tratar doenças desligando completamente a inflamação. Mas isso é um pouco como tentar consertar a corrupção policial demitindo todo o departamento de polícia. “A inflamação faz parte de um processo imunológico normal”, diz Brown. “Eliminá-la provavelmente significaria imunossuprimir alguém, o que não queremos fazer porque precisamos de processos inflamatórios para combater infecções e até mesmo cânceres. O que queremos fazer é apenas diminuir a inflamação hiperativa.”

Parte disso pode ser feito com nutrição, como as dietas “anti-inflamatórias” endossadas por Perrine, que envolvem cortar alimentos ultraprocessados ​​— ou como ele os chama, “pré-digeridos” — que aumentam a inflamação e comendo uma mistura diversa de alimentos vegetais. “Quanto maior a diversidade de plantas em sua dieta — pelo menos 30 espécies diferentes por semana — mais saudável será seu microbioma e menor será sua inflamação”, conta Perrine.

Mas a dieta por si só não é suficiente, diz Brown. “Você não pode comer mais do que as predisposições genéticas e gatilhos ambientais que contribuem para a inflamação.” Embora tenha sido amplamente afirmado que toda inflamação começa no intestino, a inflamação pode, na verdade, “começar em qualquer tecido”, diz Brown. “Seus pulmões infectados com um vírus podem desencadear inflamação ali. O acúmulo de colesterol nas artérias pode desencadear inflamação nos vasos. Um tumor crescendo em um órgão como o pâncreas causará inflamação.”

Uma solução melhor é uma dieta saudável em conjunto com o medicamento certo. Brown aponta para estatinas e colesterol LDL (ou colesterol “ruim”). “Você pode cortar todas as fontes de colesterol LDL da sua dieta, mas seu corpo ainda pode produzir LDL”, diz ele. “Então, tomar uma estatina tem benefícios além da dieta.”

Os medicamentos certos para combater o inflammaging ainda estão sendo investigados. Atualmente, há ensaios em andamento para tudo, desde silibinina — um extrato de cardo-mariano com propriedades anti-inflamatórias sendo explorado por pesquisadores italianos — até metformina, um medicamento para diabetes tipo 2 que pode reduzir o risco de certos cânceres gastrointestinais.

A rapamicina, um medicamento tipicamente usado em cuidados pós-transplante de órgãos, teve resultados encorajadores em experimentos de pesquisadores alemães, estendendo a vida útil de camundongos de laboratório. Mas Dudley Lamming, um professor associado de medicina na Universidade de Wisconsin-Madison que conduziu sua própria pesquisa sobre rapamicina , disse que é muito cedo para ficar animado.

“Suprimir a função normal do sistema imunológico, que normalmente patrulha o câncer, pode realmente causar um aumento no risco de câncer”, ele diz. “Há um número crescente de pessoas tomando rapamicina ‘off label’ para fins antienvelhecimento, mas até o momento, não há evidências de que a rapamicina pode estender o envelhecimento saudável em humanos.”

Uma das pesquisas mais promissoras envolve macrófagos, os “primeiros socorristas” dos glóbulos brancos que são a melhor defesa natural contra o câncer — e também, no caso de inflamação, o traidor do corpo “Et tu, Brute?” .

Brown diz que os macrófagos foram a chave para descobrir a conexão entre inflamação e câncer. Os macrófagos, e seus precursores, os monócitos, são “um dos tipos mais importantes de células imunes para limpar infecções”, ele diz. “Mas eles também são um mediador chave da inflamação.”

Estudos recentes descobriram que os cânceres não apenas enganam os macrófagos, eles os recrutam , produzindo substâncias químicas que fazem com que os macrófagos suprimam a inflamação e promovam o crescimento do tumor. “Na verdade, alguns cânceres têm mais macrófagos do que células cancerígenas”, diz Brown. Encontrar maneiras de controlar e redirecionar os macrófagos terá “um impacto profundo no câncer e potencialmente até no envelhecimento”, diz ele.

A Dra. Yara Abdou, professora assistente de oncologia na Universidade da Carolina do Norte, tem tentado fazer exatamente isso. Em uma pesquisa em andamento com seu colega, Dr. Michael Klichinsky, ela tem explorado maneiras de “enganar os macrófagos para que pensem que as células cancerígenas são invasoras estrangeiras”, conta ela.

Eles fazem isso introduzindo receptores projetados para reconhecer alvos específicos do câncer. Quando os macrófagos projetados entram em contato com a célula cancerosa, “eles reagem da mesma forma que fariam ao entrar em contato com uma bactéria”, diz Abdou. “Eles comem a célula cancerosa, matam-na e induzem inflamação no tumor — neste caso, uma coisa muito boa. Usamos as próprias células imunológicas do paciente para atacar seu próprio câncer.”

Embora sua pesquisa ainda esteja no início dos ensaios de Fase I , os resultados têm sido “muito promissores”, diz Abdou. “Mostramos que podemos fazer as células projetadas de pacientes com cânceres muito avançados. Vimos algumas lesões encolherem após uma única dose de macrófagos CAR.” E embora sua pesquisa tenha se concentrado em pacientes com câncer de mama, ovário e esôfago, ela pode se expandir para incluir outros tipos de câncer. “Um dos belos aspectos dessa tecnologia é que é um sistema plug-and-play”, diz Abdou.

O câncer é apenas o começo. “Uma conexão clara surgiu entre envelhecimento e inflamação”, diz Brown. E descobrir como a inflamação desempenha um papel na doença não levará apenas à cura do câncer, mas possivelmente à cura de doenças cardíacas, Alzheimer e artrite.

“Há uma urgência em entender por que ficamos hiperinflamados à medida que envelhecemos e como podemos reduzir com segurança essa inflamação sem causar supressão imunológica”, diz Brown. “Estamos chegando mais perto de resolver isso e isso vai nos ajudar a viver vidas mais saudáveis.”