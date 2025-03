Por que o Rio terá ‘superferiadão’ de 6 dias em abril? Entenda

O Estado do Rio de Janeiro terá um recesso prolongado em abril. Graças à junção de três feriados e um final de semana entre eles, a população fluminense poderá ter até seis dias de descanso entre a Paixão de Cristo, que cairá no dia 18 (feriado nacional), e Dia de São Jorge, no 23, um recesso local.

No intervalo entre essas duas datas, haverá ainda o final de semana, com o domingo de Páscoa, 20, e o Feriado de Tiradentes, no 21 (segunda-feira), data que homenageia Joaquim José da Silva Xavier, líder da Inconfidência Mineira morto enforcado em 21 de abril de 1792 por contestar os poderes de Portugal sobre o Brasil, então colônia do país europeu.

São Jorge é um santo católico considerado patrono dos exércitos e tratado, no Rio, como patrono da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. É lembrado por ter sido preso e morrer defendendo ideais cristãos. Também é reconhecido como uma entidade que representa a bravura.

É frequentemente associado à imagem de um guerreiro que vence dragões. Nas religiões de matriz africana, Candomblé e na Umbanda, São Jorge é identificado, respectivamente, como Oxóssi e Ogum.

O Dia de São Jorge foi instituído como lei pela Assembleia do Rio de Janeiro (Alerj), em 2008.

A justificativa do projeto que transformou a data em feriado apontava que “milhares de devotos peregrinam às igrejas católicas, aos terreiros de umbanda e candomblé para reverenciar” São Jorge, além de pagar promessas e fazer festas em todo o Estado para o santo.

Confira os 6 dias de ‘feriadão’ no Rio

18 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo

19 de abril (sábado): final de semana

20 de abril (domingo): final de semana e Dia da Páscoa

21 de abril (segunda-feira): Dia de Tiradentes

22 de abril (terça-feira): emenda de feriado

23 de abril (quarta-feira): Dia de São Jorge