Por que o Prime Day da Amazon é em julho

Amazon Prime Day começou nesta terça-feira e vai até às 23h59 desta quarta-feira. Mas alguns dias aleatórios em julho parecem um pouco aleatórios. Eis por que a Amazon tomou a decisão aparentemente sem sentido de lançar o que poderia ser um de seus maiores dias de vendas no meio do verão do hemisfério norte.

A Amazon realiza o Prime Day em julho todos os anos para aumentar os números de vendas durante os meses de verão normalmente lentos devido às férias escolares. Também ajuda a Amazon a promover um início antecipado do período de compras de volta às aulas e faculdade, de acordo com Doug Anmuth, analista do JPMorgan.

A Amazon testou seu Prime Day inaugural em julho de 2015 para comemorar o 20º aniversário da empresa. Ele projetou o dia para replicar a Black Friday para os obstinados da Amazon, mas ostentou mais negócios do que a tradição de compras de novembro. “Afaste-se da Black Friday – Conheça o Prime Day”, disse a Amazon em um comunicado à imprensa revelando a venda.

A Amazon registrou US$ 900 milhões em vendas em seu primeiro Prime Day, de acordo com a Coresight Research. A empresa decidiu trazê-lo de volta para um segundo ano com mais negócios. As vendas atingiram US$ 1,5 bilhão, segundo estimativa da Coresight.

Desde então, a Amazon adicionou um segundo dia às vendas. O Bank of America prevê que o Prime Day pode gerar cerca de US$ 12 bilhões em receita este ano, um aumento de 12% em relação ao ano anterior.

O Prime Day representa apenas cerca de 1% a 2% das vendas anuais da Amazon, dizem os analistas, mas a Amazon usa a venda para criar fidelidade com os assinantes Prime e atrair novos compradores para o programa.

O Prime Day ajuda a Amazon a atrair novos membros para o Amazon Prime, e reforça os relacionamentos existentes com os clientes com os produtos e negócios da empresa, que inclui a Whole Foods. A grande maioria das ofertas da empresa no Prime Day no passado era exclusiva para membros Prime.

