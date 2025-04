Por que o papa Francisco será enterrado em basílica fora do Vaticano

Após um cortejo fúnebre que reuniu líderes mundiais e ao menos 250 mil pessoas no Vaticano neste sábado, 26, o corpo do papa Francisco, morto aos 88 anos, foi transportado para a Basílica de Santa Maria Maior (Santa Maria Maggiore) para uma cerimônia reservada de sepultamento.

Embora seja uma das quatro basílicas papais, Santa Maria fica localizada fora da cidade do Vaticano, onde nenhum pontífice foi enterrado desde 1903 — de lá para cá, todos escolheram a Basílica de São Pedro.

+Em funeral, decano do Vaticano exalta atuação do papa Francisco contra as guerras

Desejo de Francisco

A escolha se deve ao desejo de Francisco de ser sepultado em uma cerimônia simples e em uma lápide sem adereços (veja abaixo imagem do projeto), expressado em um testamento assinado em 2022.

Francisco era devoto a Maria, o que também expressou no testamento: “Sempre confiei a minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal à Mãe do Nosso Senhor, Maria Santíssima (…) desejo que a minha última viagem terrena se conclua precisamente neste antiquíssimo santuário Mariano, onde me dirigia para rezar no início e fim de cada Viagem Apostólica, para entregar confiadamente as minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-Lhe pelo dócil e materno cuidado”.

Além disso, o argentino tinha Santa Maria como sua igreja favorita em Roma, escolhendo-a para seu primeiro dia de papado e para rezar antes e depois de realizar viagens internacionais durante os 12 anos em que comandou a igreja católica.

Outros pontífices sepultados em Santa Maria

Francisco será o oitavo papa a ser enterrado no local. Os outros, segundo a Agência de Notícias Católicas, foram:

– Honório III (1226-1227);

– Nicolau IV (1288-1292);

– São Pio V (1566-1578);

– Sisto V (1585-1590);

– Paulo V (1605-1621)

– Clemente VIII (1592-1605);

– Clemente IX (1667-1669).