Por que não há ursos polares na Antártida? A ciência responde

Embora sejam habitats semelhantes em alguns aspectos, o Ártico e a Antártica abrigam animais muito diferentes. Apesar de ambos os polos abrigarem uma grande variedade de espécies de focas e baleias, apenas o Ártico abriga o urso polar.

Os ursos polares (Ursus maritimus) podem ser encontrados ao redor do Círculo Polar Ártico no Alasca, Canadá, Groenlândia, Noruega, Rússia, parte da Dinamarca e, ocasionalmente, Islândia. Mas, a Antártida também tem gelo marinho, temperaturas frias e focas, então, por que não há ursos polares ao sul?

“Os ursos são em grande parte um fenômeno do Hemisfério Norte”, disse Andrew Derocher, professor de ciências biológicas da Universidade de Alberta, no Canadá, que estuda ursos polares há quase 40 anos, à LiveScience.

Segundo ele, não há uma razão específica para isso, apenas que algumas espécies evoluem em alguns lugares e outras não. “A biogeografia é cheia de esquisitices”, explicou Andrew. “Algumas espécies chegaram a novos lugares e outras não.”

Evolutivamente, os ursos polares são uma espécie relativamente jovem. Eles evoluíram de um um ancestral comum do urso pardo (Ursus arctos) em algum momento entre 5 milhões e 500.000 anos atrás, de acordo com o especialista. Mas, mesmo há 5 milhões de anos, os continentes estavam em posições semelhantes a onde estão hoje, então os ursos polares nunca tiveram a oportunidade de viajar entre os polos.

Para chegar à Antártida, os ursos polares teriam que atravessar a Passagem de Drake, que leva o nome de mar mais perigoso do mundo. A área é conhecida por fortes tempestades e mar agitado, pois a água fria do sul corre para a água quente do norte.

Mas, se os ursos polares tivessem a oportunidade, eles sobreviveriam no Polo Sul? Segundo Andrew, “eles se divertiriam muito na Antártida”. No Ártico, eles se alimentam de focas e ocasionalmente de pássaros ou ovos. A Antártida é abundante em todos os três, contando com seis espécies de focas e cinco espécies de pinguins.



Além disso, nenhum desses animais evoluiu para ser cauteloso com grandes predadores terrestres. A paisagem antártica seria um bufê gratuito para um urso polar e é por isso que ninguém deveria trazer ursos polares para lá.

Seu apetite voraz, combinado com a ignorância das faunas locais sobre os grandes predadores terrestres, provavelmente levaria ao colapso ecológico. Por conta disso, é melhor que eles continuem vivendo no norte.