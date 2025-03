Por que Memphis Depay não foi bem durante curta passagem pelo Barcelona

Em busca de uma vaga na fase de grupos da Libertadores, o Corinthians encara, nesta quarta-feira, o Barcelona de Guayaquil, com a partida de ida da terceira fase prévia da competição sendo disputada no Equador. Vice-campeão continental em 1998, a equipe pode criar lembranças negativas sobre um atleta do elenco corintiano: Memphis Depay, que defendeu o homônimo espanhol durante breve período da sua carreira.

Revelado pelo PSV, da Holanda, Memphis se destacou principalmente no Lyon, da França, entre 2017 e 2021, com 76 gols em 177 partidas. O desempenho fez com que despertasse o interesse do Barcelona, até contratá-lo, sem custos, no início da temporada 2021/2022.

Foi uma escolha de Memphis em não renovar com o Lyon. À época, o atacante holandês afirmou que outros clubes estavam interessado em contratá-lo, mas o holandês optou por escolher o Barcelona, principalmente pela figura de Ronald Koeman, treinador que transformou seu estilo de jogo no período em que esteve à frente da seleção holandesa.

Na Holanda, Memphis deixou de ser um ponta-esquerda e passou a atuar na posição em que tem se destacado no Corinthians – e que fez com que voltasse a ser pré-convocado para a seleção nacional – como um atacante centralizado no campo, tal qual um centroavante. Foi no período com Koeman que Memphis deu um salto nas estatísticas individuais, até se tornar segundo maior artilheiro da história da seleção – atrás apenas de Robin Van Persie.

Depois de apenas uma temporada no Barcelona, Memphis foi negociado ao Atlético de Madrid por 2 milhões de euros, em janeiro de 2023. Alguns fatores pesaram para o insucesso: o primeiro foi a saída de Koeman, poucos meses após a chegada do holandês, que foi um dos motivos para que ele optasse por ir ao Barcelona. A segunda, a série de lesões que o atacante sofreu no período em que esteve na Catalunha.

No período em que esteve no Barcelona, disputou apenas 40 jogos em um ano e meio; em contrapartida, ficou fora de 30 por problemas musculares, principalmente na coxa. Ainda que houvesse tido um bom início na Espanha, com oito gols em suas primeiras 14 partidas, não foi o suficiente para que Xavi, que substituiu Koeman, e o Barcelona decidissem mantê-lo no elenco.

Além disso, o Barcelona, ao negociar Memphis com o Atlético de Madrid, liberou um espaço em sua folha salarial, que possibilitou ao clube inscrever novos atletas. As finanças do clube fizeram com que atletas, como o próprio Messi, tivessem de ser liberados para que não fosse contra o Fair Play Financeiro. “Acho que você não entende o quão grande é este clube e o que significa para um jogador se transferir para uma equipe como essa. Eu nunca me arrependeria”, disse Memphis, em 2021, quando perguntado sobre a situação financeira do Barcelona.

Quando chegou ao Corinthians, depois de, novamente, uma temporada e meia no Atlético de Madrid, Memphis chegou sem ritmo de jogo, com a última competição disputada tendo sido a Eurocopa, na Alemanha, em junho de 2024.

De setembro a março, período em que atua no Corinthians, Memphis soma 18 participações a gol – nove gols e nove assistências, liderando as estatística no elenco da equipe em 2025 -, e já superou os números que teve pelo Barcelona. Na Catalunha, somou 14 gols e apenas duas assistências às suas estatísticas. Memphis tem vínculo com o Corinthians até julho de 2026

O contrato de Memphis Depay com o Corinthians, revelado pelo ge e ao qual o Estadão teve acesso, prevê o pagamento de R$ 1.575.201,00 líquidos assim que o atacante somasse 20 participações para gol, entre setembro de 2024 e julho de 2025. No último mês, ele já havia ganho o mesmo bônus, por chegar às 15ª participação em duelo com o Universidad Central da Venezuela (UVC) pela segunda fase da Libertadores.