Por que João Gomes apareceu sem aliança após o casamento? Entenda

Da redação, com Estadão Conteúdo 23/10/2024 - 15:36

João Gomes, que se casou com Ary Mirelle na segunda-feira, 21, revelou a razão pela qual não está usando sua aliança. Segundo ele contou através dos Stories no Instagram na terça-feira, 22, a peça não serviu.

“A aliança não deu no meu dedo”, contou, bem-humorado.

Ary brincou que a aliança não serviu porque o cantor estava com “retenção de líquidos” e inchaço, o que ele negou: “A aliança é pequena”.

“Eu uso uma aliança no dedo direito. E essa aliança não coube no meu [dedo da mão] esquerdo”, explicou também. Mas o perrengue não acabou por aí: João revelou que ficou com a aliança presa na metade do dedo durante a cerimônia.

O cantor ainda se declarou para Ary Mirelle, também nos stories: “Que eu consiga te fazer muito feliz, eu te amo muito”. O casal realizou a festa de casamento no Castelo de Brennand, em Recife. Veja mais detalhes da cerimônia aqui.

Ambos são pais do pequeno Jorge, de nove meses. O primogênito nasceu em uma cesárea de emergência, em 16 de janeiro, e foi recebido com carinho pela família. “É o dia mais feliz da minha vida”, disse o cantor, na época do nascimento do filho.