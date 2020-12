“Por que está levando meus amigos, vírus maldito?”, diz Claudia Rodrigues

Muito triste com as recentes mortes de amigos queridos, Claudia Rodrigues usou a rede social neste domingo (20) para lamentar a partida de Nicette Bruno e Eduardo Galvão, que faleceram vítimas do novo coronavírus.

“Primeiro o Galva, agora a querida Nicette, que vírus maldito. Eu não acredito!!!!!! Pqp, pq você está levando meus amigos??? CHEGAAAAAAA!!!! Hoje não perdemos só uma grande artista, o mundo perdeu um ser humano inefável, aquele tipo em extinção, sabe? Muito triste, eu não aceito isso!!! Mas agora ela estará junto do Paulo, o amor da sua vida. Obrigada Claudifans, pelas orações e peço que orem mais uma vez para que Deus a receba de braços abertos e que sua passagem seja serena e tranquila! Vai em paz Nicette…vc vai fazer falta, um dia estaremos juntas de novo!”, escreveu a humorista em seu Instagram.

Eduardo Galvão, de 58 anos, morreu no dia 7 de dezembro, e Nicette na tarde deste domingo (20), aos 87 anos de idade.

Confira a publicação de Claudia Rodrigues:

