Por que costumo sonhar que estou grávida? Bem, essa deve ter sido uma situação bastante estranha. Mas existe algum significado por trás de sonhar que está grávida? Descubra aqui

Embora você possa gostar de ter alguns sonhos – como aquele em que você está namorando o Brad Pitt – a maioria dos sonhos não simboliza nada acontecendo na sua vida real. E isso é uma coisa boa, uma vez que já sonhamos com dentes caindo, não terminando o ensino médio, ou aparecendo nuas na aula. Mas e sonhar que está grávida?

Veja também

+ Esfoliação capilar: como e quando fazer?

+ Primeira vez: 7 situações sexuais que vão além da perda da virgindade

+ 6 razões pelas quais você está fazendo cocô verde

Esse tipo de sonho realista pode ser assustador, se esse não é um plano que você tem no momento. Acordar de manhã depois de “se ver” com uma barriga gigante ou dando à luz pode certamente parecer assustador.

A notícia de alívio para quem não planeja ficar grávida agora, porém, é que os sonhos normalmente não são proféticos. Aqui estão os possíveis significados para quando você sonhar que está grávida:

Pode ter a ver com seu desejo pessoal ou medo de engravidar

“Para algumas pessoas, esse tipo de sonho está ligado ao fato de que a pessoa está pensando sobre a gravidez de alguma forma”, diz Rafael Pelayo, professor clínico de psiquiatria e ciências comportamentais no Stanford Center for Sleep Sciences and Medicine (EUA).

Isso provavelmente não é surpreendente: se alguém quer desesperadamente engravidar, os sonhos de gravidez são seus desejos no mundo dos sonhos. É claro que não é provável que isso te assuste se estiver realmente tentando ter um filho. Contudo, pode fazer com que você se sinta desencorajada ou desanimada se não acontecer fora dos seus sonhos.

O cenário mais confuso é quando você sonha que está carregando um filho (ou um teste de gravidez positivo, talvez), mas está 100% pronta para pensar em bebês e nunca teve um. Ou talvez você já tenha filhos e definitivamente não quer mais.

Nestes casos, temer uma gravidez ou ter ansiedade sobre isso pode ainda significar que o tópico está em sua mente de alguma forma, então você pode imaginá-lo no sonho.

“Também pode estar relacionado a memórias aleatórias de uma gravidez passada sua ou de outra pessoa”, diz Pelayo. Pode acontecer se você comer uma das comidas que tinha desejo quando estava grávida, especialmente se não é algo que você normalmente come. Outro exemplo: você vê alguém com um bebê, e mesmo assim está na pós-menopausa. Esse visual aciona seu cérebro para lembrar de sua própria gravidez enquanto está dormindo.

Então cabe a você investigar seus verdadeiros sentimentos quando acordar. Esse sonho foi um sinal do subconsciente de que você está pronta para ter filhos, tem medo de engravidar acidentalmente ou foi apenas o cérebro que guardou alguma lembrança antiga?

É possível que sonhar que está grávida não seja necessariamente sobre bebês

“A gravidez pode ser uma metáfora para outros tipos de nascimentos”, diz Deirdre Barrett, psicóloga dos Estados Unidos e autora do “The Committee of Sleep” (“O Comitê do Sono”, em tradução livre). “Os sonhos de gravidez podem representar sua excitação em torno de um projeto criativo em casa ou no trabalho”, diz ela. Você está “dando à luz” este projeto, em certo sentido, e isso pode aparecer a noite como uma gestação ou um bebê.

E se vez de estar grávida, sonhei com amamentação?

“Esse sonho também pode ser sobre “nutrir” um novo projeto ou objetivo”, diz Barrett. Ou, no final negativo do espectro, pode ser sobre alguém que está “sugando você para secar”, observa ela. Você tem um amigo que ocupa todo seu espaço emocional ou está usando você de outras maneiras? Esse tipo de sonho pode ser o modo como seu cérebro está processando a situação pela qual você está passando. Portanto, os sonhos são uma espécie de emoções e fragmentos de memórias ou cenas que seu cérebro registrou.

“Os sonhos estão cheios de emoções”, diz Pelayo. Alguns especialistas em sono suspeitam que eles são uma maneira de nossos cérebros redefinirem memórias e emoções. Nós coletamos tantas memórias ao longo de nossas vidas, que são frequentemente ligadas à emoção, que nossos cérebros eventualmente têm que decidir o que lembrar e o que esquecer. Eles também precisam decidir como conectar essas memórias juntas.

“O cérebro precisa levar informações e conectá-las às memórias anteriores que você tem”, explica Pelayo. “Esta conexão com novas memórias é feita no mundo dos sonhos.”

Não importa o que você sonhe, cabe a você como interpretará

Outro ponto. “Bebês podem representar o novo. Novos empreendimentos, novos relacionamentos…”, diz Barrett. “Ou, eles podem representar a parte vulnerável ou imatura do sonhador.” Para outro indivíduo, gravidez ou bebês podem ser uma pista para algo tão direto quanto um desejo por uma criança. “Somente as próprias associações do sonhador podem dizer exatamente o que o sonho significa em um caso particular”, diz ela. Então pergunte a si mesma: desejo isso ou temo isso? O que na minha vida acordada parece com um bebê no sonho? Isso pode ajudá-la a dissecar o significado.

Sonhar que está grávida está incomodando você? Considere pegar uma caneta e começar um diário de sonhos. Eventualmente, você pode ser capaz de identificar padrões entre emoções da vida real e sonhos e interpretar melhor o significado.