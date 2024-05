Por que Chris Martin decidiu dar carona para uma fã?

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/05/2024 - 16:16 Para compartilhar:

Uma mulher de 64 anos teve uma surpresa enquanto estava a caminho de um show do Coldplay na última sexta, 26.

Saundra Glenn tem osteoartrite, o que lhe causa um quadril que ela considera como “problemática”. A caminho da bilheteria, ela precisou encostar em uma cerca. Até que um carro estacionou e uma voz a chamou.

Ao entrar no carro, ela se surpreendeu: era Chris Martin, vocalista do Coldplay. “A porta abriu e pensei: ‘Opa, é o Chris Martin. Não posso subir. Até que me disseram: ‘sim, pode subir”, relembrou em entrevista à BBC.

Até o carro aparecer, Saundra já estava pensando em ir embora e assistir ao show pela televisão. “Mas eu havia pensado: eu amo Coldplay e nunca mais teria chance de vê-los na minha cidade”, disse.

Após a carona, ela foi levada pelo cantor até a área VIP destinada aos artistas e ainda arranjou um carrinho de golfe para levá-la até a área preferencial da apresentação.

Ela até brincou com o músico. “Eu tenho 64 anos. Não vou mais em festivais. Eu só vim para te ver a acho que agora já posso ir para casa”, disse. Mas ela ficou e assistiu ao show da banda britânica. “Foi o festival mais legal que eu já fui.”

Saundra compartilhou nas redes sociais. Confira aqui .