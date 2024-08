Por que Bocas del Toro deve estar no seu próximo roteiro pelo Caribe

Flavia Vitorino 28/08/2024 - 12:21 Para compartilhar:

Enquanto a maioria dos destinos caribenhos foi cuidadosamente polida para atrair as multidões, tudo em Bocas del Toro parece seguir outro caminho. Diria que é mais para quem prefere o improviso à coreografia. Sem roteiros rígidos ou pacotes fechados, apenas a liberdade de descobrir o que o dia tem a oferecer. E quantas descobertas.

Bocas del Toro está localizada no extremo noroeste do Panamá, na fronteira com a Costa Rica, ao longo da costa caribenha. O arquipélago com cerca de 61 quilômetros quadrados de área é banhado pelo Mar do Caribe e é composto por nove ilhas principais e uma infinidade de ilhotas, sendo Isla Colón (onde Bocas está inserida) a principal e mais habitada. É um lugar onde a geografia dita o ritmo da vida. Cercado por manguezais e recifes de coral, o arquipélago oferece um equilíbrio perfeito entre aventura e tranquilidade. Navegar entre as ilhas é descobrir paisagens variadas, desde praias desertas até trilhas escondidas que levam a vistas incríveis.

A maneira mais rápida de chegar a Bocas del Toro é voando. Existem voos domésticos diários a partir da Cidade do Panamá, operados por companhias aéreas locais como Air Panama. Esses voos duram cerca de uma hora e pousam na própria Isla Colón, portanto são bem convenientes.

Logo ao sair do pequeno aeroporto (ou do táxi aquático, muito utilizado por lá) as ruas estreitas e coloridas, ladeadas por casas de madeira pintadas em tons bem vibrantes marcam a primeira impressão do local, unidos claro ao clássico cheiro salgado do oceano e a brisa quente do caribe, além da música latina que toca em cada lugar que você passa, em alto volume.

A ilha tem um charme rústico, mas com sua infraestrutura simples que atrai grandes iates que circulam por lá, inclusive parece ser um dos destinos escolhidos por Mark Zuckerberg, que comemorou seu último aniversário nas redondezas.

A ilha também não é uma desconhecida para quem surfa. As condições de surf em Bocas del Toro são fortemente influenciadas pela geografia da região. Os recifes de coral que cercam as ilhas parecem criar quebras de onda únicas, que segundo os especialistas locais resultam em uma experiência de surf técnica porém muito divertida. Entre os spots mais conhecidos estão Paunch Beach, com ondas que variam de suaves a moderadamente desafiadoras, adequadas para diferentes níveis de habilidade, e Silverbacks, uma das ondas mais icônicas da região.

Nesta mesma praia fica o La Coralina, um hotel com apenas 8 vilas e 23 suítes que carregam um toque da Indonésia na decoração, e promete uma fuga inesquecível com suas elegantes acomodações, algumas com piscina privativa, vista pro mar e para a floresta tropical. Ali mesmo, uma escola para quem quer mergulhar na experiência do surf e um spa que oferece uma variedade de tratamentos inspirados em tradições multiculturais. O spa é um verdadeiro refúgio de bem-estar, onde os hóspedes podem relaxar com massagens, terapias de rejuvenescimento e sessões de meditação, tudo isso em ambientes abertos e exclusiva conexão com a natureza circundante.

É incrível que mesmo com seu crescimento como destino turístico, Bocas del Toro mantém um espírito autêntico que cativa. Essa autenticidade é visível ali durante o dia nas cores vibrantes das casas de madeira e nas praias tranquilas que preservam aquele charme intocado a la Caribe e, durante a noite, nos bares caribenhos e nos papos com os locais que contam as histórias de lá. Ao final, o que fica claro é que Bocas del Toro se mantém fiel às suas raízes, e a proximidade do destino para os brasileiros é um convite irrecusável para conhecer as raízes que poucos lugares ainda preservam.