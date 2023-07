Por que Berlim confundir leoa e javali não espantou alemães?

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 25/07/2023 - 11:31 Compartilhe

No resto da Alemanha, as pessoas riam e repetiam "só podia ser em Berlim". Eles estavam certos. Na capital do absurdo, as eleições de 2021 foram anuladas, votos foram perdidos e um aeroporto levou 14 anos para ser feito.Semana passada, boa parte do mundo riu de Berlim. E com razão. Afinal, a capital da Alemanha, o país que tem fama de ser supereficiente, aprontou mais uma das suas. A cidade, para quem não sabe, é conhecida na Alemanha por ser uma espécie de meca da incompetência e do absurdo. E, desta vez, foi notícia mundo afora primeiro por ter "perdido" uma leoa (como alguém perde um leoa?, socorro!), que estaria vagando pelos arredores da cidade. Depois, pelo fato de autoridades e especialistas em animais terem concluído, após todas as atenções do país estarem voltadas para "a leoa", que na verdade se tratava de um javali. Sim, o país parou para acompanhar a busca de uma leoa que, pelo jeito, nunca existiu. Que país é esse? Que cidade é essa?

"Ah, não, mas a leoa passou até no Jornal Nacional. Como isso é possível?", perguntou minha afilhada de 14 anos do Brasil, depois que avisei para ela o desfecho do "leoagate".

Também não sei como isso é possível. Afinal, mais de 200 policiais de Berlim e Brandemburgo foram mobilizados, assim como caçadores e veterinários, que usaram drones, helicópteros e até um blindado. Durante a busca, que durou 30 horas, a polícia pediu para que moradores da área não saíssem de casa. Alguém em Zehlendorf, um subúrbio de Berlim, "ouviu" um rugido e ligou para a polícia, que mudou o foco de busca e avisou que a busca "estava quente". Obviamente eles não acharam nada, inclusive porque a leoa pelo jeito foi uma alucinação coletiva.

O anúncio da conclusão também foi surreal. O prefeito de Kleinmachnow, a vila perto de Berlim onde a "leoa" foi vista (e filmada, em um vídeo que viralizou nas redes sociais), Michael Grubert, chamou a imprensa para uma coletiva e, junto com especialistas em animais, avisou que eles concluíram que não se tratava de um leão, mas de um javali. Como prova, ele mostrou uma foto com desenhos por cima que provavam que o leão tinha formato de javali. As buscas foram encerradas.

Mas até hoje muitas pessoas continuam confusas e acham que sim, tratava-se de um felino. Eu mesma olhei para o vídeo que circula na internet várias vezes e jurei que vi um tigre. Estou ficando maluca como meus vizinhos?

Enquanto berlinenses não conseguiam diferenciar uma leoa de um javali, no resto da Alemanha as pessoas riam e repetiam a máxima "só podia ser em Berlim". E eles sabem do que estão falando. Na capital do absurdo, as eleições gerais de 2021 foram anuladas e tiveram que ser realizadas de novo, e um aeroporto demorou 14 anos para ser construído.

Caos eleitoral

No caso das eleições de 2021, é realmente incrível. As autoridades da cidade "conseguiram " realizar o feito de marcar as eleições gerais e a famosa Maratona de Berlim para o mesmo dia. Olha que ideia brilhante! No dia da maratona, que passa por vários bairros, dezenas de ruas ficam fechadas e o metrô, lotado.

Como resultado, claro, filas enormes se formaram e muitas pessoas não conseguiram chegar até os locais de votação. Além disso, faltaram cédulas em algumas zonas eleitorais.

Mas ainda piora. E muito. Novas eleições tiveram que ser realizadas em fevereiro de 2023. E, na ocasião, dois dias depois das eleições, 466 votos fechados e não computados foram encontrados em uma sala de uma seção eleitoral. Aqui o voto é por papel e pode ser feito por carta. Alguém "esqueceu" de abrir cerca de 466 votos que estavam em uma sala? O que aconteceu? Ninguém sabe.

O drama das eleições de 2021 não acaba nunca mais. No momento, o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha decide se os votantes de certos distritos de Berlim terão que votar novamente (!) para parlamentares federais. Sim, isso ainda tem a ver com o caos eleitoral de 2021.

O mico do aeroporto

Esses escândalos, por enquanto, ainda não desbancaram, na categoria "maior mico de Berlim", o conhecido como "vergonha do aeroporto". Explico, o atual aeroporto da cidade, Berlim-Brandemburgo, o BER, demorou 14 anos para ser feito. Sua inauguração aconteceu oito anos depois do previsto e foi adiada seis vezes.

Durante os anos da construção, tudo ia dando errado e o aeroporto custava cada vez mais dinheiro. Os custos pularam dos 2,5 bilhões de euros planejados para mais de 7 bilhões de euros. Entre os erros da construção, estão portas automáticas que não abriam e sistemas de incêndio que não funcionavam. O prefeito Klaus Wowereit, do SPD, criador do projeto, renunciou em 2014, entre outros motivos, por causa do fiasco.

Depois de 14 anos, o aeroporto foi finalmente inaugurado. E isso aconteceu durante a pandemia do coronavírus e ele ficou praticamente inoperante. Mesmo hoje, o aeroporto é extremamente caótico. Em época de férias, é comum que as pessoas tenham que chegar com quatro horas de antecedência para não perder seus voos. Incrível.

Pelo jeito, não vamos morrer devorados por uma leoa. Mas também não morreremos de tédio.

