Por que Adriana Esteves não aceitou o convite para remake de ‘Renascer’?

A atriz Adriana Esteves teve seu nome cogitado para o elenco do remake de “Renascer“, da TV Globo, que tem estreia prevista para o dia 22 de janeiro de 2024, no horário das 21h. A trama é escrita por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor da primeira versão em 1993. Luperi também foi responsável pela releitura de “Pantanal”, sucesso da emissora, também criado por Ruy Barbosa.

A Globo tinha o interesse em convidar a artista como uma homenagem ao seu papel, que na época, sofreu diversas críticas. Ela tinha apenas 22 anos quando interpretou a mocinha dúbia Mariana (que dessa vez será interpretada pela atriz Theresa Fonseca, de “Mar do Sertão”), e por causa das intensas desaprovações, enfrentou um longo período depressivo.

“Eu havia me separado, comecei a fazer uma novela atrás da outra, com personagens grandes, ganhei exposição e tinha pouca maturidade. Fiquei perdida, não segurei a onda. E aí veio a depressão. Passei pela fase de não conseguir comer, de não sair da cama, de achar um sofrimento tomar banho, de engordar muito com o antidepressivo. Foram os anos mais difíceis da minha vida”, contou a famosa em uma entrevista à revista “Marie Claire”, em 2016.

Dessa vez, a ideia era que Adriana desse a vida a cafetina Jacutinga, interpretada por Fernanda Montenegro na versão original do folhetim. De acordo com o jornal O GLOBO, a artista não sequenciou o convite devido a dificuldades em conciliar sua agenda de trabalho, ela estaria ocupada com as gravações da segunda temporada da série “Os Outros”. O papel, então, foi dado à atriz Juliana Paes.

