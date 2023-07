Por que a seleção australiana é chamada de ‘Matildas’ na Copa do Mundo feminina de 2023?

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2023 - 7:25 Compartilhe

A vida de anfitriã da Austrália não está sendo fácil. Uma das sedes da Copa do Mundo feminina de 2023, a seleção australiana vem de um resultado ruim contra a Nigéria e, para a última rodada do Grupo B, enfrenta o Canadá nesta segunda-feira, dia 31, às 7h (horário de Brasília), precisando vencer.

Ao longo das últimas décadas, as Matildas, como é conhecida a seleção feminina australiana, se tornaram uma das principais forças no mundo do futebol feminino. E, para muitos torcedores, a adoção do apelido representou uma mudança no patamar do time – desde que a equipe amarela começou a se chamar de Matildas, a Austrália jamais ficou de fora de um Mundial.

Mas de onde surgiu o nome? Em 1995, a emissora australiana SBS realizou uma votação antes do Mundial feminino do mesmo ano. Os fãs de futebol do país tiveram de decidir qual se tornaria o apelido para a seleção feminina. No masculino, o termo “socceroos”, uma brincadeira com a palavra soccer (futebol, em inglês) e kangaroo, (canguru, em inglês), já era utilizado desde 1967.

Ao todo, cinco opções foram para votação popular: Matildas, Soccertoos, Lorikeets, Waratahs e Blue Flyers. A vitória das Matildas pode ser explicada por alguns fatores. Em primeiro lugar, o apelido já havia sido utilizado em outro momento na história dos esportes australianos.

Em 1982, durante os Jogos da Commonwealth, uma competição multidesportiva disputada por 56 países, realizado em Brisbane, o mascote do torneio foi uma canguru chamada “Matilda”, que se tornou extremamente popular no país sede. Matilda também remetia a canção “Waltzing Matilda”, tida como um hino não-oficial da Austrália. Na música, um viajante anda na companhia de uma espécie de mochila conhecida como “Matilda”.

Por fim, mas não menos importante, a popularidade do livro “Matilda”, de Roald Dahl, também influenciou na votação. Lançado em 1988, a obra que conta a história de uma garotinha com super poderes viraria filme em 1996, um ano após a escolha do apelido.

“Obviamente, a gente tinha Waltzing Matilda, então o nome era familiar. Roald Dahl tinha escrito esse livro, Matilda, sobre uma garotinha com poderes mágicos. Então, são esses pequenos estalos”, afirmou Peter Hugg, ex-dirigente da AWSA (a antiga Federação Australiana de Futebol), em entrevista ao jornal australiano Sydney Morning Herald.

