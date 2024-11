Por que a Pensilvânia é o estado mais cobiçado pelas campanhas de Trump e Kamala

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/11/2024 - 14:59 Para compartilhar:

As eleições americanas serão realizadas na terça-feira, 5, e os candidatos Donald Trump e Kamala Harris tornaram sua atenção aos sete “swing states”, que podem garantir a vitória de um dos dois, na reta final da corrida presidencial. Entre os “estados pêndulo”, a Pensilvânia é o mais almejado pelos políticos, já que possui a maior quantidade de delegados entre os territórios “em dúvida”, com 19.

No sistema eleitoral dos EUA, cada um dos 50 estados possui um peso diferente para determinar o vencedor da disputa presidencial. Alguns territórios são “redutos eleitorais” dos democratas, enquanto outros são dos republicanos e dificilmente mudarão de candidato. Entretanto, sete estados americanos são “swing states”, ou seja, estão “em cima do muro” e podem decidir as eleições no país.

De acordo com artigo publicado no site “The Conversation” por Alauna Safarpour, professora assistente de Ciência Política do Gettysburg College, nos EUA, a Pensilvânia teria a capacidade de alterar o resultado das eleições por conta da sua quantidade de delegados.

Para um candidato vencer as eleições americanas, ele precisa conquistar o voto de 270 dos 538 delegados do Colégio Eleitoral dos EUA.

Conforme Alauna Safarpour, assumindo que Trump vença apenas nos mesmos estados que conseguiu ganhar nas eleições de 2020, o ex-presidente somaria 235 votos de delegados em 2024. Fazendo o mesmo exercício, se Kamala Harris conseguisse todos os territórios que Biden conquistou em 2020, ela teria 303 votos e se tornaria a chefe de estado dos EUA.

Se Trump conquistasse os 19 votos da Pensilvânia, ele chegaria a 254 e ainda não teria o número necessário para se tornar presidente, entretanto, o republicano precisaria vencer em apenas outros dois swing states para ultrapassar os 270 delegados necessários.

No caso do republicano perder o estado, ele precisaria vencer no Wisconsin, Arizona e Michigan para superar a margem de 270 votos.

Ou seja, vencer na Pensilvânia tornaria a vitória de Trump muito mais fácil. Em 2020, Biden conquistou os delegados do estado.

Confira mapa interativo de delegados por estado americano nas Eleições de 2024:

Conforme o levantamento feito pela “FiveThirtyEight” com a média das pesquisas eleitorais divulgadas até o dia 22 de outubro, “swing states aparecem da seguinte forma:

Arizona – Donald Trump 48,6% X 46,7% Kamala Harris – 1,9%

Donald Trump X Kamala Harris – Carolina do Norte – Donald Trump 48,2% X 47,3% Kamala Harris – 0,9%

Donald Trump X Kamala Harris – Geórgia – Donald Trump 48,6% X 47,1% Kamala Harris – 1,5%

Donald Trump X Kamala Harris – Michigan – Kamala Harris 47,5% X 47,3% Donald Trump – 0,2%

Kamala Harris X Donald Trump – Nevada – Kamala Harris 47,5% X 47,2% Donald Trump – 0,3%

Kamala Harris X Donald Trump – Pensilvânia – Donald Trump 47,9% X Kamala Harris 47,6% – 0,3%

Donald Trump X Kamala Harris 47,6% – Wisconsin – Kamala Harris 47,9% X 47,6% Donald Trump – 0,3%