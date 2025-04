Por que a Páscoa é a data mais importante do calendário religioso dos católicos?

A Páscoa é a celebração mais importante do calendário religioso católico por comemorar a ressurreição de Jesus Cristo, que segundo a crença cristã veio à Terra para salvar a humanidade de seus pecados. O Natal também é importante, mas o nascimento é comum a todas as pessoas, enquanto a ressurreição, segundo a crença católica, foi única.

A Páscoa é o auge de uma sequência que começa com a Quaresma, período de preparação para a celebração da ressurreição de Cristo. Ela começa na Quarta-feira de Cinzas, exatamente 46 dias antes do domingo de Páscoa, e até o sábado de Aleluia os católicos tradicionalmente se abstêm de determinados alimentos ou bebidas.

A Semana Santa começa no Domingo de Ramos, uma semana antes da Páscoa. Segundo a Bíblia, foi nessa data que Cristo chegou a Jerusalém, onde dias depois seria preso e morto na cruz.

A segunda-feira seguinte ao Domingo de Ramos é o dia em que se recorda a prisão de Jesus Cristo. A terça-feira é celebrada como o dia do encontro de Jesus com sua mãe, durante o caminho do Calvário. Na quarta-feira, algumas igrejas celebram o encontro de Nosso Senhor dos Passos com Nossa Senhora das Dores, enquanto outras celebram o Ofício das Trevas, em função da proximidade da morte de Jesus.

Na quinta-feira é celebrada a última ceia de Jesus com seus 12 discípulos. Ao longo da refeição, segundo a Bíblia, Jesus afirmou que um dos apóstolos iria traí-lo, e foi exatamente o que aconteceu. Judas Iscariotes o entregou aos soldados romanos em troca de dinheiro, e Jesus foi preso, julgado e crucificado.

A crucificação e a morte de Jesus são celebradas na sexta-feira Santa. No sábado de Aleluia os cristãos permanecem em vigília e no domingo de Páscoa, finalmente, Jesus ressuscita, vencendo a morte.