Por problemas operacionais, nota com Estatísticas Fiscais sairá às 14h, diz BC

O Banco Central informou na manhã desta segunda-feira, 30, à imprensa que a nota com Estatísticas Fiscais será divulgada apenas no período da tarde, às 14 horas. A entrevista coletiva está marcada para as 14h30.

A divulgação estava originalmente marcada para as 10h30 desta manhã, com entrevista às 11 horas.

Conforme o BC, o adiamento ocorreu por problemas operacionais.

A autarquia não informou detalhes em relação ao que ocorreu.