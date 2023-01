Por planejamento, Botafogo estreia contra o Audax Rio no Carioca com o time B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/01/2023 - 7:45 Compartilhe

Querendo voltar a ser protagonista no futebol carioca, o Botafogo quer levantar o título após quatro anos de jejum. Em seu planejamento, porém, visando a temporada, o técnico Luís Castro irá atuar com o elenco principal somente em partidas durante a semana. Portanto, no duelo deste domingo, às 16h, no estádio Nilton Santos, diante do Audax Rio, o Botafogo estreará no Campeonato Carioca com o time B, comando por Lúcio Flávio.





Com a pré-temporada nos Estados Unidos cancelada, o treinador português pretende usar o estadual como laboratório para o ano de 2023. O técnico já adiantou que os clássicos contra Vasco e Fluminense também serão com o time considerado reserva ou alternativo. Com isso, a estreia do elenco principal ficou para quinta-feira, contra o Volta Redonda, pela segunda rodada.

“Trabalho com o fato de fazermos o primeiro jogo no meio de semana e a equipe B fazendo os jogos contra Vasco e Fluminense. Nós pegamos os jogos no meio da semana porque não jogaríamos após apenas sete dias de atividade. Nós pegamos o primeiro jogo após dez dias de trabalho, fazendo ciclos de cinco dias, com os jogos sendo integrados. Não são jogos de preparação, são oficiais, mas que servirão para buscarmos a perfeição para a temporada”, explicou Luís Castro.

Sob o comando de Lúcio Flávio, o time B do Botafogo tem uma dúvida e apenas um desfalque certo. O meia Juninho sofreu um desconforto muscular e virou dúvida. Já o lateral direito Wallison está cortado. Ele está em fase final de recuperação, após cirurgia na clavícula.





“Wallison sofreu uma lesão ano passado na região da clavícula, teve que passar por uma intervenção e está na fase final de recuperação. O Juninho sentiu um desconforto dois dias atrás e estamos avaliando a situação dele. O Wallison ainda levará um pouco de tempo, o Juninho estamos aguardando ainda em relação a essas dores musculares”, afirmou Lúcio Flávio.

O Audax por usa vez já estreou na competição. Em jogo adiantado da quinta rodada, perdeu para o sub-20 do Flamengo, por 1 a 0, no Maracanã. A tendência é que o técnico Júnior Lopes não faça grandes mudanças no time que perdeu no meio de semana. Com isso, o Audax deve ir com a mesma formação, com o lateral-esquerdo Julinho seguindo como a única baixa.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias