Por onde anda Chris Flores, que se recusou a relembrar o caso ‘Grávida de Taubaté’?

No último domingo, 23, o programa ‘Domingo Legal’, comandado por Celso Portiolli no SBT, entrevistou a “grávida de Taubaté”, Maria Verônica Santos, 13 anos após o maior escândalo envolvendo uma gestação no país. No entanto, a atração acabou tendo um dos momentos planejados frustrados.

Após conseguirem entrevistar Maria Verônica, a produção do programa tentou entrar em contato com a apresentadora Chris Flores, na esperança de que ela aceitasse se reencontrar ou, ao menos, enviasse uma mensagem para a “grávida de Taubaté”. Contudo, de acordo com Celso Portiolli, sua equipe não obteve nenhum retorno da apresentadora.

“Tentamos falar com ela, mas não tivemos retorno”, declarou ele a Maria Verônica durante a entrevista. Antes dessa revelação, a “grávida de Taubaté” contou que gostaria de reencontrá-la pessoalmente, para poder agradecê-la por tudo o que fez há 13 anos.

Vale lembrar que Chris Flores já havia comentado sobre o caso no The Noite, chegando a dizer: “Saudade, amor, traz sua espuma aqui pra gente ver”, demonstrando que sua irritação com o ocorrido ainda persistia.

Relembre o caso da “Grávida de Taubaté”

Espalhando para família e amigos que estava grávida de quadrigêmeos, Maria Verônica chamou, de início, a atenção da mídia local. Rapidamente, no entanto, ganhou notoriedade em grandes veículos de comunicação pelo caso inusitado. Não é tão comum uma gravidez de quadrigêmeos.

Maria Verônica ia a programas de televisão relatar sua história e dizer que não tinha dinheiro para pagar pelo enxoval do que eram suas quatro filhas: Maria Klara, Maria Eduarda, Maria Fernanda e Maria Vitória, já que o casal já tinha um filho.

O caso estourou ainda mais quando a mulher realizou uma entrevista à Record exibindo a barriga em rede nacional. Os apresentadores do programa Hoje em Dia, Chris Flores e Edu Guedes se mobilizaram para presenteá-la com fraldas, brinquedos e roupas. Guedes, inclusive, chegou a chorar ao vivo ao ouvir os relatos da mulher e o marido.

A farsa foi descoberta apenas alguns dias após o programa ir ao ar. Na época, se considerou que a jornalista Chris Flores foi crucial para isso acontecer.

Enquanto Guedes chorava, Flores desconfiou do relato da mulher. Em participação no podcast Flash, em 2022, a jornalista relembrou e contou mais sobre o ocorrido.

“Ela chegou no programa com um suposto enfermeiro, que era um amigo dela, o filho e o marido. Eu dei meu livro assinado, conversamos. Ela levantava e sentava naturalmente, não fechava a conta, o pé perfeito, o peito bonito”, contou Flores.

Chris, que já havia estado grávida, estranhou a situação, já que seriam quatro bebês. “O programa estava chegando e eu falei na cara dela: ‘Eu não acho que você está grávida’”, disse no podcast. “Ela levantou rapidamente, chorou, o marido ficou nervoso, ela também. Ai eu falei: ‘Eu preciso saber, você abaixa um pouco da sua blusa que eu já vou ver a curvatura da barriga e vou saber’”.

Chris Flores pediu para que um colega repórter tentasse investigar a vida da moça. Ele, por sua vez, descobriu que um exame de ultrassom que ela havia feito fazia pouco tempo, dizia que ela não estava grávida.

Farsa descoberta

Em uma reportagem especial no Domingo Espetacular, também da Record, foi mostrado o passo a passo da mentira. O programa chegou a comprovar que Kléber Melo, o marido, nem podia ter filhos por conta de uma vasectomia. As fotos do ultrassom mostradas pela mulher eram roubadas de outra pessoa das redes sociais.

O advogado de Verônica chegou a assumir a farsa, revelando que a cliente usava uma barriga feita de silicone com enchimentos. A “Grávida de Taubaté” não teria desmentido o caso por conta da repercussão nacional que o caso tomou.

Verônica respondeu processo por estelionato. O caso foi encerrado três anos depois.

Cadê Chris Flores?

Chris Flores, que comandava o programa ‘Fofocalizando’ nas tardes do SBT, deixou a emissora em abril do ano passado, após 7 anos de parceria. O desligamento ocorreu em comum acordo com a direção da emissora.

Em suas redes sociais, a jornalista falou sobre sua saída do SBT na época: “Sobre minha saída do SBT… Ciclos se encerram… Com amor e gratidão, agradeço por tudo o que vivi, pelas oportunidades, carinho e respeito profissional com os quais fui tratada. Pelo amor de vocês, que acompanham minha vida profissional, me permitindo realizar tantas conquistas. Entender nossos limites é importante e necessário. Colocá-los em prática é uma atitude ética conosco e com o próximo. Saber a hora de partir é tão importante quanto estar pronto para a chegada. Deve-se ter coragem e honestidade para entender quando algo chega ao fim, e compreender que um fim não é necessariamente algo negativo. É preciso finalizar para que haja um recomeço”, explicou ela em um vídeo em seu Instagram.

Dedicada aos estudos

A ausência de Chris Flores na TV também se deve ao fato de ela estar concluindo sua graduação em História e apresentando um projeto de mestrado na PUC-SP.

Afastada da televisão desde o encerramento de seu contrato com o SBT, a comunicadora utiliza as redes sociais para compartilhar momentos de sua rotina, vídeos de receitas e o que mais gosta de fazer: contar histórias.

A jornalista iniciou sua carreira na TV na Record, onde foi repórter e, depois, apresentadora em programas como Tudo a Ver, Hoje em Dia e Troca de Famílias. Quando foi para o SBT, em 2007, comandou o reality Fábrica de Casamento, além de ter sido uma das apresentadoras do programa ‘Fofocalizando’.