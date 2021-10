Por não residir mais no Brasil, Anitta será citada em edital de processo movido por fã

Depois de ser acionada pela justiça do Rio de Janeiro no fim de 2020 e não ser localizada por oficiais de justiça em várias tentativas, o nome de Anitta será citado em edital por processo movido pela fã Maria Ilza de Azevedo. Após tentativa da justiça para encontrá-la, a mãe da cantora informou que ela reside fora do País e não há previsão de retorno.

O processo foi aberto por Maria Ilza após sua imagem ter sido exibida no documentário ‘Anitta – Made in Honório’. Sua imagem foi exibida no quinto episódio, no qual Maria Ilza teria invadido a casa da cantora. Segundo a fã, isso não é verdade, pois sua entrada teria sido autorizada previamente. Uma ação também está sendo movida contra a plataforma Netflix.

Maria Ilza diz que sofreu exposição e ridicularização por tais imagens e por isso resolveu entrar com a ação. Outro agravante é que a produção do documentário apresentou um documento de autorização de uso de imagem supostamente assinado pela fã, mas perícias comprovaram que se trata de uma assinatura falsa. Com informações de O Dia.

