Por medo de polarização política, Xuxa pensa em viver fora do Brasil

Xuxa pode deixar o Brasil em breve. Em um bate-papo com o ativista vegano Fabio Chaves, no canal dele no YouTube, a apresentadora afirmou que tem interesse em adquirir um imóvel fora do país.

“Gostaria muito de ter uma residência não só aqui no meu país, porque tenho medo de tudo o que está acontecendo. Gostaria de morar lá fora e vir para trabalhar”, explicou Xuxa na entrevista.