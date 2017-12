Por Libertadores, Atlético-MG esquece tabela e prega foco total no Grêmio

O Atlético Mineiro promete esquecer a tabela de classificação para se concentrar apenas no Grêmio neste domingo, às 17 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

Em 10.º lugar com 51 pontos, o Atlético Mineiro não depende apenas de suas forças para alcançar a oitava posição e se garantir na Copa Libertadores. E o técnico Oswaldo de Oliveira garante: a equipe não se preocupará com os jogos simultâneos da rodada. O mais importante, segundo ele, é o time fazer a sua parte contra o Grêmio.

“Não podemos desviar a nossa atenção. É um jogo que tem um envolvimento muito grande. Temos consciência de que não dependemos só de nós, mas, usando o jargão, temos que cumprir com a nossa parte, precisamos vencer a partida”, avaliou o treinador.

A possibilidade do Flamengo ser campeão da Copa Sul-Americana, contudo, abriria mais uma vaga e o Atlético Mineiro dependeria apenas de um empate de Vasco, Botafogo ou Chapecoense na última rodada. Apesar de confiante, Oswaldo de Oliveira antecipa que o trabalho não pode ser medido pela classificação. “Meu otimismo e a minha motivação não vão se alterar”, destacou. “Nós queremos muito, vamos fazer todo o possível, mas, se não acontecer, vamos continuar com a mesma motivação”.

Diante de um adversário recém-campeão da Libertadores, que terá uma escalação repleta de jovens jogadores, o técnico não poderá contar com o lateral-direito Marcos Rocha, suspenso, e o volante Yago, recuperando-se de uma virose. Bremer e Adilson, assim, devem ganhar uma chance.