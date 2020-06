Por Hong Kong, Senado dos EUA aprova sanções contra China

WASHINGTON, 25 JUN (ANSA) – O Senado dos Estados Unidos aprovou por unanimidade um texto que permite que o governo imponha sanções econômicas contra a China nesta quinta-feira (25). A decisão teve como base a imposição da polêmica lei de segurança nacional para Hong Kong.

O texto agora segue para a Câmara dos Representantes que, apesar da maioria democrata, deve aprovar a medida integralmente. O documento autoriza que Washington imponha sanções contra empresas, políticos ou pessoas que tenham ajudado a aprovar a legislação sobre a autonomia do território.

A polêmica legislação aprovada pelo Congresso do Povo chinês, no dia 28 de maio, tem sete artigos, mas o mais crítico deles é o quarto. Nele, Pequim prevê medidas contra casos de “traição, secessão, sedição e subversão”, bem como atos de evasão, terrorismo e interferência de governos estrangeiros. Como os temas são muito amplos, há o temor de que a China proíba manifestações da população ou acabe com o conceito “um país, dois sistemas” que vigora há anos. A nova lei ainda prevê a instalação de escritórios e agências governamentais chinesas que não ficariam sob controle do governo de Hong Kong.

Tanto os EUA como os países europeus criticaram a lei e pedem que Pequim revise a medida o quanto antes. (ANSA)

Veja também