Por entrave do Zenit, Corinthians ‘recalcula rota’ na busca por Yuri Alberto Timão tentará a compra em definitivo do jogador e não mais o empréstimo se utilizando do 'mecanismo da guerra'

A busca do Corinthians pelo atacante Yuri Alberto correu de forma muito positiva para o clube alvinegro principalmente nos últimos dias, mas no fim da última sexta-feira (24), o Zenit, da Rússia, passou a dificultar um pouco a vida corintiana.





A equipe que detém dos direitos do jogador brasileiro até junho de 2027 parecia estar conformada com a saída de Yuri e que o Timão utilizaria o mecanismo da Fifa para que atletas que atuam em países da zona da guerra entre russos e ucranianos possam suspender os seus contratos e acertem com outras equipes ao redor do mundo. No entanto, o time de São Petersburgo passou a exigir compensações ao clube do Parque São Jorge para liberar o centroavante.

A postura do Zenit foi impulsionada pelo desejo do jogador em deixar a equipe em definitivo. Inicialmente, a ideia de Yuri Alberto era se transferir para outro clube europeu, mas não houve manifestação de interessados.

Sabendo disso, o Corinthians mudou a estratégia de negócio e agora busca a compra em definitivo de Yuri, com contrato até o fim de 2025. A possibilidade foi publicada inicialmente pelo portal ‘Meu Timão’ e confirmada pelo LANCE!.

O primeiro impacto da direção corintiana após a mudança de atitude do Zenit na negociação foi de recuo, já que a postura de mercado da atual gestão do clube alvinegro é de não entrar em divididas com outras equipes na busca por jogadores, focando em atletas livres no mercado, ou próximos a ficar, e empréstimos. Porém, a equipe da Rússia deseja negociar Yuri, tanto quanto o Timão espera contratá-lo E esse é o ponto de encontro entre as partes que ainda faz com que o negócio possa acontecer.

O Zenit está disposto a escutar propostas do Corinthians, dentro de um campo financeiro que seja bom para ambos e aceita avaliar jogadores corintianos disponíveis para receber por empréstimo.

De todo modo, dificilmente o Timão não terá que abrir o bolso e fazer, pelo menos, um investimento pequeno para a contratação de Yuri Alberto, já que em janeiro, Yuri foi contratado pelo Zenit por 25 milhões de euros (R$ 149,5 mi, na cotação da época).

Entre o time do Parque São Jorge e o jogador, está tudo muito bem encaminhado, com o atleta até mesmo abrindo mão de parte do salário que ganha na Rússia para se enquadrar no teto salarial corintiano, que gira em torno de R$ 1 milhão.

