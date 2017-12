Por eleição, Flávio Adauto e Piovesan deixam a diretoria do Corinthians

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira, através de uma nota oficial no site do clube, que o diretor de futebol Flávio Adauto, e o diretor financeiro Emerson Piovesan, deixaram seus cargos. Ambos foram nomeados para serem vice-presidentes da chapa oposicionista que tem Paulo Garcia como candidato à presidência.

O presidente Roberto de Andrade não deve nomear ninguém para os cargos. No futebol, o gerente Alessandro Nunes deve acumular o cargo que era de Adauto. A eleição no Corinthians ocorrerá no dia 3 de fevereiro.

A nomeação de Adauto e Piovesan para a chapa de oposição criou uma saia-justa nos bastidores do clube. Os dois ex-dirigentes entregaram seus cargos para o presidente, que inicialmente não queria que eles saíssem, mas repensou a ideia e viu que o ideal seria pela mudança, para evitar possíveis constrangimentos

“O Sport Club Corinthians Paulista agradece aos conselheiros Emerson Piovesan e Flávio Adauto por toda a dedicação demonstrada como diretores do clube, função que deixam de exercer nesta sexta-feira (15). Ambos tiveram grande importância para o sucesso alcançado na temporada de 2017. O Corinthians deseja sorte para os ex-diretores”, afirmou o presidente Roberto de Andrade em nota oficial.