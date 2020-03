Por coronavírus, Maratona de São Paulo é transferida para o segundo semestre

A organização da Maratona de São Paulo anunciou neste sábado que a prova, que seria realizada no começo de abril, foi transferida para o segundo semestre. A nova data do evento está sendo discutida junto a Secretaria de Esportes e Lazer da capital paulista e será anunciada na próxima terça-feira.

A medida de adiar o evento cumpre a determinação do prefeito em exercício, Eduardo Tuma, a pedido do prefeito Bruno Covas (PSDB), de suspender eventos promovidos pelo poder público com aglomeração de pessoas na cidade de São Paulo por tempo indeterminado em razão da pandemia do novo coronavírus.

A decisão também considera a restrição imposta pelo governador de São Paulo, João Dória, a partir deste sábado, de suspender eventos promovidos pelo Estado com mais de 500 pessoas, e as recomendações dos órgãos públicos de saúde para conter o avanço do Covid-19.

“Esse cuidado acontece em razão da prova envolver diversas áreas da cidade, contar com uma expo aberta ao público e a participação de atletas de vários países que visitariam o Brasil”, explicou, por meio de nota, a organização da Maratona de São Paulo. Na sexta-feira, as inscrições de novos participantes já haviam sido suspensas.

Torneios esportivos, jogos, campeonatos e outras atividades dos centros esportivos da Prefeitura de São Paulo também serão interrompidos por tempo indeterminado, cancelando inclusive atividades já programadas.