Por conta de incêndio, pista lateral da Avenida Brasil está interditada

Um incêndio de grandes proporções atinge a Refinaria de Manguinhos, zona norte do Rio, na tarde desta segunda-feira, 17. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que o fogo começou por volta de 14 horas em um caminhão que descarregava produtos. Outros caminhões de combustíveis que estavam estacionados na empresa estão em chamas. Não há vítimas ou relatos de feridos no local.

Dois quartéis do Corpo de Bombeiros (Caju e Benfica) foram acionados para tentar combater o incêndio.

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, o trânsito tem retenção, no sentido Centro, entre Manguinhos e o bairro do Caju.

Por conta do incêndio, a pista lateral da Avenida Brasil está interditada, na altura da Linha Amarela, sentido Fundão. O desvio é pela pista central.

Criada em 1954, a Refinaria de Manguinhos mudou recentemente de nome para “Refit”. Em seu site na Internet, a companhia se define como uma refinaria de pequeno porte que passa por um processo de modernização. Atualmente tem capacidade para refinar cerca de 15 mil barris de petróleo por dia.

De acordo com o Centro de Operações Do Rio, os motoristas devem usar a saída da Linha Vermelha.