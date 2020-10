Por conta da pandemia, Globo dá nova função a Galvão em jogo da seleção

Devido à pandemia do novo coronavírus, Galvão Bueno não irá narrar o jogo da seleção brasileira contra a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, na próxima sexta (9), às 21h30. Com 70 anos, o principal narrador da Globo faz parte do grupo de risco e está sendo poupado.

Mas, de acordo com o UOL, a emissora encontrou uma outra maneira de utilizá-lo. Galvão deve participar da transmissão direto da sua casa, em Londrina (PR), fazendo comentários sobre a partida em pelo menos três momentos: no pré-jogo, durante o intervalo e no pós-jogo.

A narração da partida ficará sob responsabilidade de Luís Roberto, 59, que já substituiu Galvão em um amistoso da seleção brasileira no ano passado, quando a Globo decidiu poupá-lo para que narrasse as finais da Libertadores. Ainda segundo o UOL, essa será a estreia de Luís Roberto em jogos oficiais das Eliminatórias da Copa em toda sua carreira no canal.

A partida entre Brasil e Bolívia deve contar ainda com comentários de Júnior, Roger Flores e Paulo César de Oliveira, além dos repórteres Guilherme Pereira e Edgar Alencar. Na TV por assinatura, a partida será transmitida com exclusividade pelo SporTV, também do grupo Globo, com narração de Luiz Carlos Jr., que costuma revezar o comando dos jogos da seleção com Gustavo Villani e Milton Leite, também afastado pela emissora por fazer parte do grupo de risco do Covid-19.

