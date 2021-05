Por confusão, STJD pune Nino Paraíba e Steven Mendoza por 30 dias Dupla foi um dos atletas que participaram da confusão entre Ceará e Bahia na final da Copa do Nordeste

A confusão generalizada na Copa do Nordeste entre os jogadores do Bahia e Ceará rendeu uma suspensão preventiva do STJD para Steven Mendoza Nino Paraíba. Ambos estão fora por 30 dias.

Agora, fica a expectativa para o julgamento definitivo no Tribunal, que está marcado para a próxima semana, onde será estipulado o prazo final do período que a dupla vai ficar fora das quatro linhas.

Briga



Após a decisão da Copa do Nordeste, Steven Mendoza, Nino Paraíba e outros atletas de Bahia e Ceará entraram em conflito após a entrega da taça. A confusão foi tão grande, que a festa do time Tricolor encerrou de maneira precoce no gramado.

