Por causa de rachaduras no bairro do seu CT, CSA mudará de endereço em Maceió

O CSA vai deixar o Centro de Treinamento Gustavo Paiva, no bairro Mutange, até o dia 15 de dezembro. A mudança será realizada por conta de rachaduras e fissuras que surgiram na região e também nas localidades de Pinheiro e Bebedouro, todos em Maceió. Os problemas estariam sendo causados pela extração de sal-gema pela empresa de mineração Braskem.

Por conta das rachaduras, a Defensoria Pública e o Ministério Público de Alagoas (MP-AL) pediram a suspensão da Licença Ambiental de Operação concedida à Braskem referente a quatro poços específicos de extração da sal-gema e de outros que ainda estejam em atividade no Pinheiro, Mutange e Bebedouro.

Os jogadores treinam no Mutange até o dia 7 de dezembro, véspera do último jogo contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Depois, toda a parte administrativa vai ser retirada do local. A empresa de mineração deve arcar com os custos de mudança do clube, que deve ir para o estádio Nelson Peixoto Feijó, na Serraria, por um período de 24 meses.

No Brasileirão, o CSA luta contra o rebaixamento. O time alagoano ocupa a 18.ª posição com 29 pontos, seis a menos que o Fluminense, o 17.º colocado. As duas equipes se enfrentam nesta segunda-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Nos últimos cinco jogos, foram quatro derrotas e apenas uma vitória do time alagoano. Na última partida, derrota por 3 a 0 para o Fortaleza, no Ceará.